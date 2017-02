Viljakasvatajad saavad küsida toetust niisutussüsteemi rajamiseks

Alates 2017. aastast saab taotleda toetust nii avamaal kui ka katmikalal paikneva niisutussüsteemi ehitamiseks või rekonstrueerimiseks, selleks vajaliku statsionaarse seadme ostmiseks.



“Heitlikest ilmastikuoludest tingitud saagikadude vähendamiseks hakkame investeeringumeetme raames toetama niisutussüsteemide ehitamist ja niisutamiseks vajalike seadmete ostmist,” ütles maaeluministeeriumi maaettevõtluse büroo juhataja Elar Neito. “Niisutussüsteemide lisamine toetatavate objektide hulka aitab tagada saagi ühtlasemat kogust ja kvaliteeti.”

Elar Neito sõnul saavad teraviljakasvatajad taotleda toetust tavapärase määra järgi, mis on 40% abikõlblikest kuludest. Toetust saab taotleda PRIA kaudu tänavu 27. veebruarist kuni 6. märtsini.

Valjala valla viljakasvataja Kaido Kirstu sõnul pole ta Euroopas ringi sõites näinud üheski riigis teraviljapõldude kastmist. “Tean, et paljudes riikides kastetakse kartulit, aga kuna vesi on nii kallis, siis tänase viljahinna juures pole kastmine konkurentsivõimeline,” lausus Kirst. Ta viitas, et kui kartulisaak võib kujuneda 40 tonni hektarilt, siis viljasaak jääb keskmiselt 5 tonni juurde. “Ma ei usu, et see vilja kastmine reaalne on.”

Saikla talunik Aarne Põri, kes kasvatab nii teravilja kui ka kartulit ja köögivilja, ütles, et teravilja hind on nii madal, et varsti pole mõtet enam seemnegi peale kulutada, kastmisest või muust rääkimata. “Võib-olla alternatiivtooted nagu spelta, mille hind on peaaegu nagu kulla hinnaga võrdne, võib-olla sinna saab midagi kulutada,” lausus Põri. “Või siis kannatab mahetootjatel, keda meil on siin hoitud ja poputatud, kadakavett või nõgesevett sisse lasta.”

Põri lisas, et tema talu köögiviljakasvatuses on niisutussüsteem olemas.