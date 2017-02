Beebilõust üritas eile keskpäeval Tallinnas sularaha röövida (1)

Kuressaarest pärit räppar Beebilõust kodanikunimega Andrus Elbing arvatakse olevat isik, kes eile keskpäeval Tallinnas Tööstuse tänaval üritas noa ähvardusel ühes poes kassast raha röövida, teatas Delfi.

Laupäeval kell 12.30 sai häirekeskus teate, et Tööstuse tänaval oleva kaupluse müüjat ähvardati noaga. Politseinikud jõudsid sündmuskohale paari minutiga ning neil õnnestus röövija kinni saada. Mehel tuvastati keskmine alkoholijoove, edastas Delfi. Keegi antud vahejuhtumis vigastada ei saanud.

Beebilõust on Eestis tuntud räppar, kes muuhulgas oli sel aastal ka Eesti Muusikaauhindade nominent. Mees on varasemalt politseile tuttav, nimelt on räppar paaril korral ka reaalselt vangis istunud. 2015 aasta suvel lõi Beebilõust laineid oma autoga, mis oli politseivärvidesse võõbatud, seda autot kutsus mees hellitavalt lõustmobiiliks. Sama aasta novembris sõitis mees auto sodiks.