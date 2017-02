Politsei nädalavahetuse ülevaade

Nädalavahetusel teenindas Kuressaare politseijaoskond kokku 12 väljakutset. Politseisse toimetati 6 inimest, kellest 2 paigutati kainenema ja 3 olid liiklusest kõrvaldatud mootorsõidukijuhid, kellel politseijaoskonnas tuvastati joobeseisund. Kahe joobeseisundis juhi suhtes alustati väärteomenetlus. Ühe juhi joobeseisundi tõttu tuli alustada kriminaalmenetlus.

4. veebruari öösel kella 02.32 ajal kõrvaldas politsei Kuressaare linnas sõiduauto juhtimiselt 19-aastase noormehe, kuna oli alust arvata, et mootorsõiduki juht on joobeseisundis. Politseijaoskonnas tuvastati, et noormehe väljahingatavas õhus oli alkoholisisaldus 0,77 mg/l.

Nädalavahetusel toimus ka kaks liiklusõnnetust, millest politseid teavitati. Ühel juhul oli toimunud kokkupõrge metsloomaga. Teisel puhul anti 4.veebruari öösel kell 04.53 Kuressaare linnast teada liiklusõnnetusest, kus sõiduk oli sõitnud otsa teeäärsele tänavavalgustuspostile ja sündmuskohalt lahkunud. Sõidukist oli maha jäänud vaid registreerimisnumber. Viimase juhtumi puhul alustati väärteomenetlus, et selgitada välja liiklusõnnetuse põhjustaja.

Politsei tuletab siinkohal kõigile sõidukijuhtidele veelkord meelde, et liiklusseadusest lähtuvalt, ei tohi liiklusõnnetuse osapooled sündmuskohalt lahkuda enne, kui on vormistatud kahepoolne kirjalik kokkulepe. Kui liiklusõnnetuse tagajärjel saab vigastada mõni teeäärne rajatis ja kohapeal ei ole võimalik omanikku välja selgitada, siis tuleb juhtunust politseile teada anda.

Sel nädalavahetusel pidi politsei lahendama ka ühe lähisuhtevägivalla juhtumi, kus alkoholijoobes eksabikaasa tungis omavoliliselt elumajja. Politsei toimetas võimaliku ohu kõrvaldamiseks 57-aastase mehe politseijaoskonda kainenema.

Laupäeval toimus ajavahemikul kella 10.00 – 15.00 Kuressaare linnas politseireid „Kõik puhuvad“, milles osales kokku 7 politseiametnikku ja kontrolliti 213 juhti. Tabati üks alkoholi tarvitanud juht ja üks lubatud sõidukiirust ületanud juht.