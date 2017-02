Kunstnik Johannes Võerahansu ja etnoloog Gustav Ränk Saaremaal

Tänavu talvel möödub 115 aastat kahe Eesti kultuurilukku kuuluva mehe sünnist. Need on kunstnik Johannes Võerahansu (28.01.1902–17.10.1980) ja etnoloog Gustav Ränk (18.02.1902–5.04.1998). Mis neid mehi ühendab?



Saaremaa päritolu Gustav Ränk oli kodusaarel etnograafilistel välitöödel käinud varemgi, ent aastatel 1935–1937 keskendus ta doktoritöö tarbeks ehitusalase teatmematerjali kogumisele ning võttis joonistamistööde jaoks appi ka kunstnikke ja üliõpilasi.

Kui taluehitiste üldvaateid pildistas Ränk ise, siis ehitusdetaile ja sisevaateid annavad ilmekamalt edasi joonised. Esimesel, 1935. aasta kogumisretkel käis ta koos kunstnik Johannes Võerahansu ja üliõpilase Osvald Vaikma-Benderiga (1911–1942 ).

Kahjuks ei ole välitöödest päevaraamatut, aga marsruut on tuvastatav pildistuste ja joonistuste järgi: peatuti ligi poolesajas külas Karja, Kaarma, Kärla, Pöide, Püha, Valjala, Kihelkonna ja Mustjala kihelkonnas. Välitööde rahalisest aruandest kajastub, et need kestsid 13. juunist 12. juulini 1935 ning nad reisisid saarele läbi Tallinna. Esmalt sõideti pealinna raudteel ja sealt edasi omnibussiga Kuressaarde ja Karja ning lõpuks Kihelkonnale. Kuidas kohapeal liigeldi, pole teada, kuid ennenägematuteks kuludeks arvestati päeva peale 2.50, küllap see pidi katma kulutused ka pikematel vahemaadel. Kunstniku honorar oli 50 krooni…

Tiina Tael,

Eesti Rahva Muuseumi peaarhivaar

