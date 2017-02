Leedu seimi saadikud peavad aru: Kuidas tagastada Euroopale Kaliningradi oblast?

Leedu seimi saadik Linas Balsys on käsile võtnud tema koduriiki vaevava mureküsimuse – kuidas tuua stabiilse ja rahumeelse Euroopa koosseisu tagasi ebastabiilne ja väga militariseeritud Kaliningradi linn ja seda ümbritsev Kaliningradi oblast.

Säärane küsimus tõstatati hiljuti Leedu pealinnas toimunud väitlusfoorumil “Maailm 2017. aastal. Vilniuse vaated sündmustele”. “Kaliningradi senine aeg on täis saanud,” kuulutas Leedu presidendi Dalia Grybauskaite endine pressiesindaja ja praegune Leedu seimi saadik Linas Balsys foorumi tribüünilt.

Mida käremeelne parlamendisaadik tegelikult soovib, on, et Kaliningradi oblasti Venemaalt äravõtmisega hakkaks tegelema Leedu valitsus või siis Euroopa Liidu juhtkond. Kolmas variant on, et Leedu ja Euroopa Liit peaksid koos lahendama selle Venemaa kõige läänepoolsema eksklaavi tuleviku küsimuse.

Anti ajutiseks kasutamiseks



“Krimmi annekteerimine näitas selgelt, et Teise maailmasõja järgsele poliitilisele korraldusele Euroopas on tulnud lõpp. Põhjus on eelkõige selles, et just Venemaa rikkus piiride puutumatuse põhimõtet,” ütles Leedu seimi saadik Balsys, kes on ühtlasi ka väikest mõjuvõimu omava erakonna Leedu Rohelised esimees.

“See aeg, mil endise Ida-Preisimaa alad anti Venemaa käsutusse, on jäädavalt lõppenud,” väidab Balsys, kelle sõnul ei antud Potsdamis ega ka Helsingis Kaliningradi Venemaale igaveseks.

“Potsdamis öeldi: anname Kaliningradi piirkonna Nõukogude Liidu haldusse nii kauaks, kuni Euroopas on sõlmitud lõplik rahuleping sõja kaotanud riikidega,” tõlgendab Balsys Teisele maailmasõjale järgnenud sündmusi.

Leedu rahvasaadik on seisukohal, et on saabunud aeg arutada tõsiselt Kaliningradi riikliku kuuluvuse küsimust. Üks olevat aga kindel – mingil juhul ei saa need alad tulevikus kuuluda Venemaa koosseisu.

