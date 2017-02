MINU ÖÖKAPIRAAMAT: Tagasihoidlikes ridades peitub võimas sõnum

Lugemislembene Regiina Allik on kirjandusradadel rännates avastanud kaugeid maid, puutunud kokku nii Eesti kui ka välismaa autoritega ning leidnud avaras raamatumaailmas enda jaoks ajatuid pärleid, mille juurde tagasi pöördudes avastab ta pidevalt uusi perspektiive.



“Ma olen alati lugemisse suure kirega suhtunud. Kooli ajal uurisin kohustuslikku lektüüri ning olgugi et kõik selles nimistus ei olnud minu maitse, jõudsin retsensioone kirjutades autorite ja teosteni, millega tekkis kohe side,” kirjeldab Regiina oma lõimumist kirjandusilmaga.

Teda on alati paelunud Aasia­ “olmekirjandus”, mis annab edasi sealse elu detaile, hõngu ja elufilosoofiat. “Olen lugenud Banana Yoshimoto, Haruki Murakami ja Hiromi Kawakami teoseid, mis on üksteisega üsna sarnased ja annavad täpselt edasi seda olmet, mis mind Aasia kultuuri juures paelub,” märgib Regiina.

Esimene autor, kelle kirjapandud ridadega tal kohe side tekkis, oli Jaan Kaplinski oma minimalismis, puhtuses ja selges väljenduses: “Ta luule tundus kuidagi vahetu, pealtnäha lihtne, aga nii mitmetasandiline. Mõtlen tihti tema luuleridadele, mis meenutavad hetkes elamise olulisust, eriti kui tekib kalduvus tuleviku pärast pabistada või minevikus sobrada.”

Väikestes sõnades suur tähendus



Kaplinski loomingu austajana sattus Regiina ühel hetkel lugema taoismi alusteksti – Laozi “Daodejingi”, mille ühe tõlke autor on Kaplinski.

Kaplinski ise on Laozi teksti tõlkimise kohta öelnud: “Kasutasin peaaegu ainult Wiedemanni sõnaraamatus olevaid sõnu ja Wiedemanni grammatikas esinevaid vorme. Usun, et niiviisi vastab ka tõlke keel paremini Laozi taotlustele: on labane ja lihtne kui puupakk. Selline keele lihtlabasuse taotlus läbib Daodejingi ja suurt osa taoismist inspireeritud hiina kirjandust.”

“Daodejing” tähendab tõlkes “Kulgemise väe raamat” või “Raamat teest ja väest” ning oma lakoonilise olemuse poolest sobib see rohkem mediteerimiseks kui kiireks läbisirvimiseks. Kogu tao eesmärk on harmoonia ja rahu leidmine iseendas ning seeläbi ka maailmas, minetades vajaduse võimu, heakskiidu, tähelepanu ja kuulsuse järele…

