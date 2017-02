Andrea tahab saarlastelt eesti keelt õppida (1)

Veebruari algusest töötab Kuressaare avatud noortekeskuses vabatahtlikuna Andrea Tomasini Itaaliast.



Lõuna-Euroopast saabunud 20-aastane noormees siinseid talviseid miinuskraade ei pelga ja ütleb naljatamisi, et võttis sooja jope, kindad ja isegi salli kodust igaks juhuks kaasa. Noorsootöötaja Liis Kaalu sõnul saabus Andrea Kuressaarde Erasmus+ programmi (Euroopa vabatahtlik teenistus – toim) kaudu ning noorteka jaoks on ta järjekorras juba seitsmes vabatahtlik. “Kirjutasime projekti, hakkasime otsima vabatahtlikku, Andrea kandideeris ja valisime tema. Nii ta meie juures nüüd ongi,” rääkis Kaal.

Andrea Tomasini enda sõnutsi on ta päris rõõmus selle üle, et just Kuressaares oma vabatahtlikku tööd teeb. “Mulle see koht meeldib,” kinnitas ta. Andrea sõnul on praegused ilmad tema kui Põhja-Itaaliast Veneetsia lähistelt pärit noormehe jaoks veel üsna talutavad. “Öeldi küll, et võib ka –15 kuni –20 kraadi tulla, ja sellise külma käes pole ma küll kunagi varem olnud, aga eks ma siis proovin järele, kuidas on,” naeris ta.

Andrea loodab oma sõnul, et kui tal siin aastake vabatahtlikuna tööd tehtud, siis oskab ta veidi ka eesti keeles kõnelda. “See on üks mu eesmärkidest – õppida eesti keelt. Praegu mõistan üksikuid sõnu, aga kui osalen eesti keele tundides, siis loodan olla tubli õpilane ja õppida ikkagi nii palju, kui vähegi võimalik.”

Andrea ülesanne on Kuressaares laste ja noorte vaba aega sisustada, aidata laagreid korraldada ja abistada noorsootöötajaid nende igapäevatöödes. Samas on tal võimalik oma ideid rakendada ja noortele omaalgatuslikult üritusi korraldada.

Liis Kaalu sõnul peaks Andrea tegevusvaldkonda jääma ka tehnoloogia ja aktiivsete mängude kokkusobitamine. Näiteks tahvelarvutitega mõne põneva nutimängu korraldamine. Kuid kaasa saab ta loomulikult lüüa kõiges, mida noortekas aasta jooksul ette võetakse.