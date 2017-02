Lihapood jätkab turuhoones (3)

Eile Kuressaare linnavalitsuses turuhoone tulevikku vaaginud linnavalitsuse ja -volikogu liikmed leidsid, et kuni turul pole lihapoele muud sobivamat paika leitud, jätkab see tegutsemist turuhoones.



Linnapea Madis Kallas ütles, et lihamüügi jätkumine turul on oluline. “Turuhoone puhul on linnavalitsuse eesmärk täita hoone tegevusega ja muuta kogu turuala elavamaks ning loomemajal on selleks head eeldused,” selgitas ta ja lisas, et viimastel nädalatel on linnavalitsus aktiivselt tegelenud lahenduste otsimisega, et jõuda kõiki osapooli rahuldava tulemuseni.

Eilsel kohtumisel tutvustasid loomemaja idee eestvedajad oma mõtteid ka volikogu liikmetele.

“Minu hinnangul loomemaja kontseptsioon neile meeldis, samas olid volikogu liikmed samuti seda meelt, et lihapood peaks vähemalt esialgu jätkama praeguses asukohas, st kuni sellele leitakse turu territooriumil mõni muu poele sobiv pind. Juriidiliselt ühtki otsust veel tehtud pole,” ütles Kallas pärast kohtumist.