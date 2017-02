Marta Kivi 105 – Eakaim saarlane veedab aega ristsõnadega (1)

Pühapäeval pereringis 105. sünnipäeva tähistanud vanim saarlane Marta Kivi sisustab päevi ristsõnade lahendamise ja telekast krimkade vaatamisega.

Rapla maakonnas Kohilas poja ja minia juures elav vanaproua on jätkuvalt tegus ning saab endaga igati hakkama. “Ratastooli ja sealt välja saab ise. Söömas käib ise, akna teeb lahti ja paneb kinni ise. Saab kõigega hakkama, üksnes pesemisel vajab abi,” rääkis poeg Jüri Kivi, kelle sõnul täidavad memme päevi ristsõnade lahendamine ja telekast krimkade vaatamine.

“Ime on see, et ta on paar korda välja tulnud olukorrast, kust palju nooremadki välja ei tule,” märkis Jüri. “Kaks korda on ta hooldekodus olnud, aga on seal nii ära paranenud, et on jälle koju tulnud.”

Marta Kivi alustas kooliteed 7-aastasena 1919. a sügisel Tornimäe 4-klassilises algkoolis, jätkas Uuemõisa koolis ja pärast seda Haapsalus Läänemaa õpetajate seminaris. Seminari lõpetamise järel sai Marta esimeseks töökohaks 1932. aastal avatud Tumala kool. 1944. a sügisel sai temast Tornimäe mittetäieliku keskkooli direktor.

Lisaks algklasside õpetamisele andis Marta Kivi ka eesti ja saksa keele tunde ning muusikaõpetust. Tema käe all tegutsesid nii kooli kui ka rahvamaja laulukoorid.