Ott Tänak kihutab Rootsi rallil võidu nimel (1)

Sel nädalal sõidetakse Rootsis autoralli maailmameistrivõistluste teine etapp, kus koos Martin Pärnojaga Ford Fiesta WRC-l kihutav Ott Tänak ootab kiireid radu ja sobivaid ilmaolusid.



“Ootan Rootsi rallit väga,” ütles Ott Tänak M-Sporti pressiteate vahendusel. Ta lisas, et Rootsi on üks tema rallikalendri lemmikuid, kus suured kiirused panevad adrenaliini voolama. “Sel aastal olen võimsama auto roolis ja see on midagi väga erilist. Katsed on tõeliselt kiired, voolavad ja sujuvad.”

Ott Tänaku hinnangul tuleb võistluse käigus olla lõdvestunud ja keskendunud. “Peab leidma hea rütmi,” märkis ta. “Ma ei jõua oodata, mil saan taas rooli taha, ja minu arust on meil potentsiaali taas heaks tulemuseks.”

Saarlasest rallipiloot ootab jäiseid olusid ja tahab olla positsioonis, mis lubaks võidelda kõige kõrgemate kohtade nimel. Selleks on vaja kohe stardis hea tunne leida ja sõita tuleb puhtalt. “Loodan, et ilm soosib meid ja saame vajadusel ka lumevallidelt tuge,” lausus ta.

Ott Tänaku tiimi M-Sport pealik Malcolm Wilson on kindel, et tema mehed Sebastien Ogier ja Ott Tänak võistlevad Rootsi rallil kõrgeimate kohtade nimel.

“Alustasime hooaega suurepäraselt, kuid kõigil neljal tehasetiimil on järgmisel nädalal potentsiaali võita ja seepärast peame tegutsema oma parimal tasemel, kui tahame taas poodiumile pääseda,” ütles Malcolm Wilson pressiteates, lisades, et kõik püüdlevad selle poole, kuid seda ei ole lihtne teha. “Meie hooaja algus oli fantastiline, aga raske töö pole veel läbi. Poodiumi kõrgeim aste oli just see, mida meie tiim vääris, kuid kui tahame oma eesmärkideni jõuda ja pidevalt esimeste hulgas sõita, peame palju tööd tegema.”

Malcolm Wilsoni sõnul on Rootsi ralli olnud tema tiimi meestele seni edukas. Sebastien Ogier on selle ralli kolm korda võitnud ja Ott Tänakule meeldivad suured kiirused, mis loob eelduse poodiumikohtadeks.