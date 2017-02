Püha külla päikeseelektrijaam

OÜ Saarepuu Projekt kavandab Pihtla valda Püha külla 200 kW võimsusega päikeseelektrijaama.



Pihtla valla ehitusnõuniku Peeter Arikase sõnul võtaksid kahe hektari suurusele kinnistule rajatava jaama päikesepaneelid enda alla 0,67 hektarit.

Pihtla vallas Reo külas asuva päikeseelektrijaama võimsus on 105 kW.

Saarepuu Projekt OÜ juhataja Marina Mallajeva sõnul on kavandatavast päikeseelektrijaamast veel vara rääkida, kuna projekt on alles planeerimise faasis. “Reaalsemad sammud on kavas käesoleva aasta teises pooles,” ütles Mallajeva.