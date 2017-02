Rae Konsumis jäävad oma kohale piimariiul ja soe lett (2)

Kaks ja pool nädalat vältava ning 300 000 eurot maksva remondi käigus saab Rae Konsum uue näo. Ühe uuendusena lisandub näiteks tavakassade kõrvale iseteenindusboks.



Tuleval esmaspäeval algavate ümberehitustööde ajaks jääb Rae pood külastajatele avatuks, ehkki vajalikku kaupa ei pruugi kohe esimese hooga üles leida, aga eks siis saa müüjatelt küsida.

“Tassime Rae poe tühjaks ja sisustame täiesti uuesti,” võttis Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov Rae Konsumis algavad uuendustööd lühidalt kokku.

Tema sõnutsi käib remont jooksvalt nii päevasel, õhtusel kui ka öisel ajal ning kliente üritatakse seejuures häirida nii vähe kui võimalik. “Teatud ebamugavust see kaupluse külastajatele kahtlemata põhjustab, kuid ma usun, et pigem eelistavad nad oma sisseoste teha jätkuvalt ühest kindlast kohast, kui minna ja otsida teist kauplust,” lausus Koov. Ta avaldas lootust, et inimesed mõistavad ümberkorralduste vajalikkust, kuna kokkuvõttes muudab see nende ostukeskkonna nüüdisaegseks.

Kui ümberehitustööd lõppenud, avaneb klientidele poes üsna teistsugune pilt. Poodi sisenedes satub kaupluse külastaja kõigepealt puu- ja juurviljaosakonda. Seal, kus puuviljakamber praegu asub, seab end tulevikus sisse pagariosakond.

Samuti paigaldatakse poodi bufeelett, kus klientidel on võimalik ise endale karpidesse tõsta parajad portsud salatit, liha ja muud külmlauakraami ning see ka ise sealsamas ära kaaluda ja hinnasildistada.

Suuremat sorti ümberkorraldus ootab ees alkoholiosakonda ning välja vahetatakse pea kõik kaupluses olevad riiulid ja külmikud. “Sisuliselt võib öelda, et oma kohale jäävad vaid piimakülmik ja soe lett,” sõnas Koov.

Mis veel alkoholiosakonda puutub, siis see saab Koovi sõnul sõltuvalt uuenevast alkoholiseadusest sisse seatud nõnda, et seda oleks vajadusel võimalik hõlpsasti vaheseintega teistest kaubagruppidest eraldada.

Pärast ümberehitustöid jääb Rae poe kassade ritta alles neli teenindajaga tavakassat. Neist üks asub nn nutikassade boksis, kus on lisaks kolm iseteeninduskassat. “See on selline väiksema ostukorviga kaupluste teema. Meil jääb keskmine ost 9–10 euro juurde ehk ostukorv ei ole suur ja seda jõuab klient rahulikult iseteeninduses ise “läbi tõmmata”,” märkis Koov.

Kaupluses vahetatakse välja kogu valgustus ning muutub ka sisekujundus üldisemalt, näiteks on uued riiulid praegustest madalamad. STÜ investeering Rae Konsumisse on umbkaudu

300 000 eurot ja tööd on plaanitud lõpetada 3. märtsiks.

Veel sel aastal, tõenäoliselt oktoobris-novembris, läheb ümberehitusse ka Tooma kauplus.