Saaremaal on kasiinopiirang 62 inimesel

Saare maakonnas on endale kasiinopiirangu seadnud 62 inimest. Lisaks on 11 inimest keelanud endale spordiennustuste tegemise ja 6 lotomängu.

Kokku on Eestis endale ühe eelpool nimetatud piirangutest seadnud üle 6000 inimese, valdav osa neist on kasiinopiirangud – 4575. Postimees kirjutab, et eriti paistab selles valdkonnas silma Ida-Virumaa, kus kehtivaid õnnemängupiiranguid on 480. Ida-Virumaal elab ligi 150000 inimest. Kehtivate piirangute arv on 2010. aastast alates järjepidevalt tõusnud, kui välja arvata 2013. aasta, mil toimus väike langus.

Möödunud aasta algusest kehtiva korra järgi on hasartmängu mängimise piirangud tähtajatud. Nimelt tuleb piirangu seadmisel tähtaeg küll valida, vahemikus 6–36 kuud, kuid selle möödumisel piirang automaatselt ei lõpe. Nimekirjast kustutamiseks tuleb valitud tähtaja möödumisel esitada eraldi avaldus. Seetõttu leitakse, et probleemseid mängijaid oluliselt juurde tulnud ei ole, vaid mitmetel endale piirangu seadnud inimestel ei ole lihtsalt tähtaja möödumisel tekkinud huvi taas kasiinosse minna. Nii ei ole nad avaldust esitanud ja nende nimi on endiselt nimekirjas.

Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja pidaja on maksu- ja tolliamet. Piirangu saab endale seada e-maksuametis, maksu- ja tolliameti teenindusbüroos ning õnnemängukohtades.