Saarlasest räppar võeti poeröövi eest vahi alla

Kuressaarest pärit räppar Andrus Elbing (35), artistinimega Beebilõust võeti kaheks kuuks vahi alla, kahtlustatuna laupäeval Tallinnas toimunud poeröövis.



35-aastane Elbing ähvardas Tööstuse tänaval asuva Salme toidupoe naismüüjat noaga ja üritas kassast sularaha varastada.

Kaupluse turvavideolt on näha, et mees üritab kassa rahasahtlit noaga lahti murda, kuid see ei õnnestu. Seejärel viskab ta kassaaparaadi poe põrandale, krabab kassasahtli kaasa ja püüab leida tagaust, mille kaudu poest põgeneda. Väikesel poel teist väljapääsu aga polegi.

Lootusetus olukorras haaras Elbing riiulilt pudeli Jamesoni viskit ja jäi politsei tulekut ootama, kirjutab Õhtuleht.

Politseinikud jõudsid sündmuskohale vaid paari minutiga ja võtsid mehe vahi alla. Senikaua hoidsid inimesed poe ust väljastpoolt kinni, et röövel minema ei pääseks. Politsei tuvastas Elbingul keskmise alkoholijoobe.

Esmalt peeti Elbing kinni 48 tunniks, kuid eile taotles Põhja ringkonnaprokuratuur varem kriminaalkorras karistatud mehe vahistamist pikemaks ajaks. Harju maakohus rahuldas röövis kahtlustatava räppari kohta esitatud taotluse ning Elbingul tuleb vahi all veeta vähemalt kaks kuud, edastas Postimees.

2000–2002 kandis Andrus Elbing vanglakaristust politseiniku ründamise eest, kuid vabanedes ta oma elustiili ei muutnud ja läks 2003. aastal neljaks aastaks taas trellide taha, kui virutas Kuressaares teda rünnanud inimesele nn pudeliroosiga. See tekitas sügava haava ja kilpnäärme ülemise arteri vigastuse ning suure verekaotuse.

Kokku on Elbingut Postimehe andmeil kriminaalkorras karistatud seitsmel korral. Vanglas olles lõi ta bändi Verba Ab Intra ja lõpetas kiitusega keskkooli.

2015. aastal püüdis ta tähelepanu oma politseivärvidesse võõbatud Audiga. “Lõustmobiiliks” nimetatud sõiduki sõitis ta puruks sama aasta novembris.

Andrus Elbing oli oma loominguga tänavuste Eesti muusikaauhindade nominent.