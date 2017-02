Soela vajab hädasti meeskonda

Aprilli lõpus Baltic Workboatsi poolt riigile üleantavat parvlaeva Soela käitama hakkavat firmat pole seni leitud. Samas oleks laeval kapten juba kuu aega tagasi peal pidanud olema, kirjutab Ärileht. Meeskonda oleks hädasti kohe-kohe vaja, et uuendatud sadamates laevaga sildumist harjutada. Ministeerium kardab käitajat valides jälle vaidlustesse takerduda.

Saarte Liinide hallatavates sadamates käib 3 miljoni euro eest tehtav töö.

Ettevõtte juhatuse liige Jaanus Tamkivi ütles Ärilehele, et kuigi tuulised ja kõrge veetasemega heitlikud ilmad ning Triigi sadamast leitud sõjaaegsed lõhkekehad on töid mõnevõrra pidurdanud, ollakse siiski graafikus. Sõru sadamasse jääb üks kai, Triiki tuleb kaks sildumiskohta. “Uue laeva jaoks on põhiline ehitada ümber rambid, mis peavad Soela puhul veidi kõrgemad olema. Need peavad ideaalselt sobima,” rääkis Tamkivi ja lisas, et uute kaldarampide juhtimine käib laevalt.

Nii veeteede ametile kui ka Saarte Liinidele teeb muret asjaolu, et meeskond oleks vaja juba välja õpetada.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ajanappuse pärast ei muretse. Pigem kardetakse, et võimalike vaidluste tõttu, mis on parvlaevahangetes tavaliseks saanud, võib hange venima jääda. MKM kutsus otselepingute menetluse hankele kolm ettevõtet – Kihnu Veeteed, TS Laevad ja Väinamere Liinid – ja loodab neilt hinnapakkumised saada 14. veebruariks.