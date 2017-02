VASTUKAJA (2)

“Tunne ennast, merd ja oma paati”

SH, 4.02

Mart Saarso

Sekundeerin Jaanisele. Päästevesti kandmine jäägu ikka kapteni, kipri või paadivanema otsustada. Kehtestada rohmakas reegel, et vest olgu alati seljas, on lihtsustatud lähenemine, mis võimaldab trahve teha. “Väikelaev” on üsna lai mõiste ja ma ei kujuta näiteks ette, et istuksin roolimajas palaval suvepäeval, päästevest seljas. Kui keegi tahab paadist suplema minna, siis millal ta vesti tohiks seljast võtta? Totaalse vestikandmise seadus tõestaks, et me ei ole mereriik ja merekultuuri aasta läks tühja.

Lisan veel, et “näoga mere poole” me niimoodi jäämegi. Meremees on ikka näoga maa poole ju!

Heino Vipp

Tõene ja arutlev jutt. Merenduse, sealhulgas kalanduse alaseid õigusakte on nii palju, et nende kõige täitmine on reaal­elus võimatu.

Olen ka päri, et lähtuda tuleb “heast merepraktikast”. Pigem tuleb seadusi üle vaadata piirangute leevendamiseks.