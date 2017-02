Verekeskus kutsub doonoripäevadele

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama 8. ja 9. veebruaril Kuressaare kultuurikeskuses toimuvatele doonoripäevadele.

Viimati käis PERH-i verekeskus Kuressaare kultuurikeskuses enne jõule, 21. ja 22. detsembril ning siis külastas pühadehõngulisi doonoripäevi kogunisti 252 inimest, eduka vereloovutusega lõppes külastus 209 saarlasest doonoril.

“Meie verevarud said väga tõhusa täienduse, seega täname kõiki-kõiki möödunud aastal doonorina heategusid teinud saarlasi ning ka Kuressaare linna doonorluse toetamise eest. Loodame, et seekord on Kuressaare inimeste aktiivsus vähemasti sama suur ning meie verevarud täienevad jõudsalt,” rõhutas verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp, lisades, et viimasel ajal vajavad eelkõige täiendamist A- ja B-reesusnegatiivsed verevarud.