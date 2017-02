Võrkpallurid kodus võidukad

Eesti naiste võrkpallimeistrivõistluste esiliigas alistas Saaremaa/Kuressaare naiskond kodus VK Rambi 3 : 1.



Pühapäeval Kuressaare spordihoones mängitud kohtumises võitsid võõrustajad kaks esimest geimi kindlalt 25 : 19 ja 25 : 16, kuid kaotasid üllatuslikult kolmanda 17 : 25. Viimases geimis vastasele aga enam sõnaõigust ei antud ja võit vormistati numbritega 25 : 13.

Naiskonna treener Raili Sepp pidi tõdema, et mäng tehti endale kolmandas geimis ise keerulisemaks. “Vastane tegi kavala käigu ja vahetas blokki, mis läks suuremaks ja me jäime sinna taha kinni. Aga viimases tahtsime tõestada, et mäng on ikkagi meie,” lausus ta.

Eesti meeste võrkpallimeistrivõistluste esiliigas play-off´i koha eest võitlev Saaremaa meeskond alistas kodusaalis kaotatud avageimi järel VK Tähe 3 : 1.

“Üldiselt ei ole rahul,” tunnistas meeskonna treener Asko Esna. “Kuigi võitsime, ei olnud mängupilt see, mida oleks tahtnud väljakul näha. Saame ikka oluliselt palju juurde panna, aga olen rahul, et olulise mängu me ikkagi võitsime.”

Saarlased said esimeses geimis ette ja juhtisid 13 : 10, kuid siis mäng lagunes ja geim kaotati 18 : 25. Järgmistes geimides pealinna noortele aga enam sõnaõigust ei antud ning need võideti kindlalt 25 : 16, 25 : 16 ja 25 : 19.

“Esimene geim läks aia taha, sest hakkame pärast paari ebaõnnestumist väristama ja tekib surnud seis, kus keegi ei taha mängu enda peale võtta,” rääkis Esna. “Siis muutsime asetust, tegime vahetusi ja saime [mängu] paremini jooksma, aga mitte nii, nagu tahaks.”