Bussifirmad lubavad hindu mitte tõsta

Üleriigilisest meediast läbi käinud uudis, et kõrgem kütusehind veab üles ka bussipiletite hinnad, ei pea vähemalt Saaremaa ja mandri vahelisi liine teenindavate bussifirmade puhul paika.



Sarbussi juhatuse liige Taavi Tuisk tõdes, et kuna kütusehind on bussipileti hinna suurim mõjutaja, siis tuleb neilgi hinnad kindlasti üle vaadata, kuid praegu dikteerib bussipileti hinna ikkagi pigem turg. Seega piletite hinnamuutusi tulemas ei ole.

“Lähikuudel ei ole Sarbussil plaanis piletihinda tõsta,” kinnitas Tuisk.

Veelgi enam, alles läinud aasta lõpul, kui Sarbuss tõi liinile uued mugavad väikebussid, õnnestus neil hinnad sedapidi üle vaadata, et teatud piletite hinnad isegi langesid.

Suurem kulukomponent



Lux Expressi juhatuse esimehe Hannes Saarpuu sõnul on ühistransporditurul juba pea aasta olnud väga tugevad tooted nii hinnatundlikumale kliendile kui ka reisijale, kelle jaoks on esmatähtis mugavus.

Ta nentis, et kütus on nende jaoks üks suuremaid kulukomponente ja kuigi nad jälgivad kütusehinna tõusu teatava murega, saavad nad siiski kinnitada, et praegu ei ole neilgi plaanis hindu tõsta.

Lux Expressi eesmärk on muuta ühistransport klientide jaoks maksimaalselt atraktiivseks ja nauditavaks ning kasvatada seeläbi ühistranspordi kasutajate hulka. “Seega võib öelda, et kütuse hinnatõus on meie jaoks mingis mõttes ka võimalus,” arutles Saarpuu.

Kallim kütus võib tema hinnangul tähendada hoopis seda, et osa inimesi hakkab otsima alternatiive ja teeb hoopis valiku ühistranspordi kasuks. “See omakorda tähendab busside suuremat täitumust, seeläbi saavad täiendavad kulud kütusele kaetud ja piletihinda ei pea kergitama,” nentis ta.

Lux Expressi bussipilet Kuressaarest Tallinna maksab Saarpuu andmeil sõltuvalt ostu ajast, müügikanalist ja nõudlusest 5–16 eurot.

Ka Simple Expressi kommertsvedude juht Ott Arumeel kinnitas, et nemadki ei plaani bussipiletite hinda tõsta. Arumeele sõnul teenindab Simple Express Kuressaare–Tartu liini, kus piletihinnad algavad kõikidel reisidel endiselt ühest eurost. “Üheeurosed kampaaniapiletid on tulnud selleks, et jääda ja kütusehinna tõus seda ei mõjuta,” rõhutas ta.

Hinnad muutuvad



Arumeele sõnul kasutavad nad oma liinidel dünaamilist hinnastamist, kus bussipiletite hinnad kasvavad bussi täitudes ja sõltuvad nädalapäevast. Kõige kallimad on piletihinnad vahetult enne reisi ja bussijuhilt ostes. “Soovitame reisijatel igal juhul bussireisi ette planeerida, sest lisaks kindlale kohale bussis tagab see reisijale ka soodsaima võimaliku hinna,” selgitas ta.

Arumeele sõnul lubavad nad oma reisijatele, et ka kütusehinna tõustes on kõige soodsamad piletid endiselt saadaval nende oma veebilehel.

“Kliendile taskukohase hinna hoidmise kõrval pöörame jätkuvalt tähelepanu ka bussisõidu mugavusele – soovime pakkuda teenust, mis motiveeriks isiklikule autole eelistama Simple Expressi busse,” lisas ta.

“Leiame, et tulude suurendamiseks on paremaid moodusi kui üldine bussipiletite hinnatõus,” nentis Ott Arumeel. “Prognoosime pigem bussireisijate arvu kasvu, misläbi suurem piletimüügitulu kataks ära kütuse hinnatõusuga tekkida võiva vahe.”

Kütusemüüjad kergitasid hinna rekordtasemele



Kütusemüüjad tõstsid mootoribensiini 95 ja diislikütuse liitri hinna eile 1,259 euroni. Sellest rohkem maksis 95 liiter viimati 2014. aasta oktoobris, mil liitri eest tuli tasuda 1,265 eurot.

Ärileht vahendas eile pärastlõunal, et veel hommikul oli nii 95 kui ka diislikütuse liitri hind 1,229 eurot, mis nädalavahetusega võrreldes oli 6 senti kõrgem. Keskpäevase hinnatõusuga on mootorikütuse liiter nädalavahetusega võrreldes kallinenud 9 senti. “Nüüd on aktsiis realiseerunud ja edasi sõltub hind maailmaturu hinnast,” ütles Olerexi sisseostujuht Alan Vaht, kes nädalavahetusel prognoosis, et diislikütuse liitri hind võib sel nädalal kerkida 1,27 euroni. Diislikütuse hind on käinud tavapäraselt mootoribensiiniga 95 ühte jalga.

Nädala lõikes on liitri hind varem kõikunud 10 sendi piires ning selle aasta algusest on kütusemüüjad veebruarikuise aktsiisitõstmise tõttu hinda 1,2 eurost kõrgemale tõstnud ka varem. Näiteks eelmisel reedel tõsteti hind 1,224 euroni.