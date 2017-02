“Hitler Mustjalas” tõi Maimu Bergile nominatsiooni

Kultuurkapitali kirjanduse aastaauhinnale proosa kategoorias kandideerib ka Tagaranna juurtega kirjanik ja tõlkija Maimu Berg novellikogumikuga “Hitler Mustjalas”.

Saarte Häälele ütles Maimu Berg, et kirjutamise ajal ta auhindadele ei mõtle, aga kui tema tööd tähele pannakse, on tal ikka hea meel. “Isegi nominent olla on tore, sest siis saad aru, et mitte ainult sa ise ei arva, et oled millegagi hakkama saanud, vaid teised ka,” ütles aastate jooksul mitme preemiaga tunnustatud kirjanik.

Tänavu nominentide seas olla on Bergi sõnul eriti uhke, kuna 2016. aastal ilmus Eestis palju väga head kirjandust. Lisaks Bergile on nominendid Mait Vaik (“Meeleparanduseta”), Maarja Kangro (“Klaaslaps”), Meelis Friedenthal (“Inglite keel”), Mehis Heinsaar (“Unistuste tappev kasvamine”) ja Nikolai Baturin (“Mongolite unenäoline invasioon Euroopasse”).

Kogumik “Hitler Mustjalas” koondab vaimukaid ja eripalgelisi novelle, kus tegelasteks on teiste seas ka reaalsed ajaloolised isikud. “Võib-olla nii ongi huvitavam, ma ei arva, et kõik novellid peaksid olema samas tonaalsuses,” leiab Berg, et ühte kogumikku ei pea ilmtingimata koondama üksteisega igas mõttes sarnanevaid lühijutte. Nimelt on Berg harjunud kirjutama ühe loo korraga.

Temaga on nagu lapsega, tükk aega kannad ja ühel ilusal päeval ta peab sündima. Kaksikuid ei ole veel tulnud,” märkis ta muigamisi.

Näitekirjanduse kategoorias leiab nominentide hulgast ka Urmas Lennuki näidendiga “Paljasjalgne Debora”. Samanimeline lavastus esietendus Kuressaare Linnateatris mullu 14. novembril.

Laureaadid kuulutatakse välja emakeelepäeval ehk 14. märtsil.