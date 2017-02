Ilmar Torni kunstikonkurss innustab noori joonistama

Tunnustatud Saaremaa kunstniku lähedaste initsiatiivil saab esimest korda teoks Ilmar Torni nimeline kunstikonkurss, mis on suunatud maakonna 1.–4. klassi õpilastele.

Iga osalev kool võib võistlusele saata kolm parimat tööd. Kõigi laekunud tööde hulgast valib komisjon välja ühe võitja, kes saab auhinnaks kunstniku tütarde annetatud Torni originaalgraafika – graafilise lehe sarjast “Eestimaa” (puulõige, 1985).

Tänavuse konkursi teema “Minu oma Eestimaa” on ajendatud auhinnatöö nimest ja Eesti Vabariigi lähenevast suurest juubelist. Igal järgmisel aastal on konkursil uus teema. Näitus parimatest töödest on kavas Kuressaares välja panna kevadisel koolivaheajal. Siis kuulutatakse välja ka võitja ja antakse üle auhind.

Kolme parima töö väljavalimiseks peaksid osalevad koolid korraldama koolisisese konkursi. Väljavalitud tööd tuleb Kuressaarde toimetada 1. märtsiks kas siis maavalitsusse Valve Heibergi kabinetti või Kadi raadiosse Tõnis Kipperi kätte. Nii Heiberg kui ka Kipper aitavad konkurssi läbi viia.

“Ootame koolide kunstiõpetajate ja huvijuhtide aktiivset kaasalöömist. Ilmar Torn oli ja on üks väljapaistvamaid Saaremaal sündinud kunstnikke, tema looming väärib tundmist ja tema isik mäletamist. Konkursist võiks saada ka iga kooli kunstisündmus,” ütles Tõnis Kipper.

Ilmar Torn (1. jaanuar 1921 – 10. jaanuar 1999) sündis Kuressaares kunstihuvilises perekonnas, tema isa oli andekas joonistaja. Vanemate soovitusel astus ta Tartu ülikooli meditsiini õppima, kuid lõpetas hoopis 1954. aastal Tallinna riikliku kunstiinstituudi. Aastatel 1962–1967 oli ta Eesti NSV kunstnike liidu vastutav sekretär ja 1967–1985 kunstnike liidu esimees. Torn on loonud mitmeid vabagraafika sarju: “Balti meri 1930”, “Aegade kivid” (1967) ning “Inimene ja loodus” (1970–1973). Lisaks vabagraafikale on Torni loomingus oluline koht raamatuillustratsioonidel.