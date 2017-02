JUHTKIRI: Loto peavõit (1)

Muhu on hea koht elamiseks, kinnitavad need, kes on mandrilt saarele elama asunud või sinna naasnud. Erinevalt paljudest maakohtadest, kust noored pered lahkuvad, tullakse Muhusse ju hoopis tagasi. Mis sest, et Muhu saart lahutab maakonna tõmbekeskuseks peetavast Kuressaarest üksjagu kilomeetreid. Tullakse ka Tallinnast ja Tartust – neist linnadest, kus enamasti arvatakse olevat töötamiseks ja lastele hariduse andmiseks paremad võimalused kui siinpool Suurt väina.

Miks on Muhus hea elada? Üks põhjus on kindlasti elujõust pakatav kohalik kogukond. Ning see, et võrreldes muu maailmaga on pisike Muhu saar rahulik ja turvaline paik. Ka Muhu vald tegutseb selle nimel, et ettevõtlus saarel areneks ja inimestel oleks töökohti.

Muhulane Kadri Tüür võrdles Muhus ja Koguvas sündimist loto peavõiduga. Paljude muhulaste jaoks see nii ilmselt ongi.