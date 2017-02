Koguva ärkas taas ellu

Sünnisaarele naasnud muhulased on täitnud uue eluga legendaarse Koguva küla, kus üle pikkade aastate taas kord igal hommikul lapsi kooli saadetakse.

“Tegu on erakordse sündmusega Koguva küla ajaloos, kus pole 20 aastat ühtegi last olnud ja nüüd on neli, kes käivad koolis, ja viies, kes käib lasteaias,” ütles lapsevanem ja Koguva Laasu talu perenaine Kadri Tüür.

Oma helge pea, kultuurilembuse ja sportlike saavutuste eest on Koguva koolilapsed Romet Noor, Andrus Jõeleht ja õde-venda Roosi ja Lauri Pehlak teeninud rahvalt imetlust väljendava Koguva geeniuste hüüdnime. Kõik kolm noormeest õpivad Muhu põhikooli viiendas klassis, pisut noorem Roosi on kaks klassi tagapool ning koolieelik Margus Jõeleht käib lasteaia vanemas rühmas.

Kui Romet Noor ja vennad Jõelehed elasid enne Koguvasse asumist Tallinnas, siis Roosi ja Lauri olid mõnda aega tartlased. “Siin on palju rahulikum, Tallinnas oli iga päev sellist võistlust ja pinget peal,” ütles Romet Noor. “Isegi kui õpetajad ei ole meil võib-olla Eesti tipud, on õppetöö ikkagi väga pinev ja hästi korraldatud,” leidis Lauri Pehlak, lisades, et Muhus on klassid väiksemad ja saab sõpradega rohkem koos olla.

Kõik kolm klassivenda mängivad jalgpalli ja korvpalli, näitlevad ja laulavad poisteansamblis. Lisaks kuulub erinevaid lauamänge harrastav Lauri maakonna parimate noorte maletajate hulka. Ent malet mängivad teisedki poisid, seetõttu korraldab Muhu kooli maleõpetaja Vello Tikerpalu Koguvas vabaõhuturniire. Pärast kooli mängivad lapsed igal võimalusel jalgpalli ja unistavad suuremast mänguväljakust.

Ka suvel külavahel kõndivate turistidega on lapsed harjunud, kohvikute päeval lõi lastes välja aga ettevõtlusvaim: müüdi võileibu, morssi, limonaadi ja isepüütud kuivatatud kala.

Kooliaasta algul ja lõpus korraldab Koguva külaselts lastele koolilõpupeo, kus toimub aardejaht ja maastikumäng Koguva küla ajaloo ja talude tundmise peale. “Asi sai alguse, kui selgus, et Koguvast läheb selline ports lapsi kooli. See on tegelikult külaseltsi eakamate daamide rõõmuväljendus,” rääkis Lauri ja Roosi ema Kadri Tüür, kelle sõnul on lapsed kõik ülesanded alati ära lahendanud.

Koguva külavanem Hilja Tüür ütles, et nii palju koolis käivaid lapsi pole Sõgedate külas olnud rohkem kui pool sajandit. Külavanema nüüd juba 31-aastane poeg veetis suurema osa lapsepõlvest omaette. “Siis ei olnud külas rohkem temaealisi lapsi, mängukaaslasi ei olnud absoluutselt,” rääkis Hilja Tüür. “Poisil oli nii igav, et mängis kanadele kitarri.”

Oli suur õnn, kui lõpuks üks poiss Tartust tagasi Koguvasse elama tuli. “Said vähemalt kahekesi bussi peale minna,” lausus Hilja Tüür.

Kadri Tüüri sõnul on tänapäeval suur pluss Koguva ja Liiva vahel sisse viidud transpordiühendus. “Minuvanused inimesed Koguvast ja Rootsiverest käisid Orissaares koolis, sest liinibussiga oli võimalik minna ainult Orissaarde ja mitte Liivale,” rääkis Kadri Tüür.

Küsimusele, mis saab praegu 43 elanikuga küla sündimusest edaspidi, vastas Kadri Tüür: “On lootust, et Koguvas jätkub sajanditepikkune traditsioon, et talusid ei müüda, vaid need pärandatakse oma pere järglastele. Ja loodame, et kus on, sinna antakse juurde!” Nii näiteks loeb külarahvas Koguva lasteks ka Orissaares elavad ja koolis käivad Elisabeth Vaba ja Artur Vaba, kelle juured on Koguva Sumari talus.