Kus on suurim kasum ja käive töötaja kohta?

Ajaleht Äripäev võttis ette kõik mullu ilmunud ettevõtete TOP-id ja reastas ettevõtted selle järgi, kui palju kasumit ja käivet töötaja kohta suutis ettevõte 2015. aastal näidata.



Tabelitest leiab ka saarlaste ettevõtteid. Käibe TOP-is on 20. kohal Saaremaalt pärit Ando Rauale kuuluv kütusefirma Jetoil, kus on 11 töötajat ja käive töötaja kohta 10,7 miljonit eurot. Tabeli lõpuosast leiab Kaido Jõelehele kuuluva Kaamos Kinnisvara, kus töötajaid on 28 ja käive töötaja kohta ligi 779 000 eurot.

Samad tegijad leiab kasumitabelist. 31. kohal on seal Kaamos Kinnisvara, mille kasum töötaja kohta oli ligi 535 000 eurot. Mõned kümned tagapool on tabelis Jetoil, mille kasum töötaja kohta oli ligi 158 000 eurot.

Kasumi TOP-ist leiab ka Kuressaare Soojuse, kes paigutub kahesaja edukama seas umbes keskele. 35 töötajaga soojafirmas on kasum töötaja kohta ligi 80 000 eurot.