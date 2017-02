Lapsed ja noored valmistusid tantsupeoks

Saare maakonna laste ja noorte rahvatantsurühmad harjutasid eile XII noorte tantsupeoks ning sellega sai tantsijate eelproovide esimene voor vabariigis läbi.

Eelproovid toimusid Orissaare kultuurimajas, Kuressaare kultuurikeskuses ja Kuressaare gümnaasiumis suvel toimuva tantsupeo liigijuhtide ja nende assistentide juhendamisel.

Saare maakonna kuraator Valve Heiberg ütles, et lisaks sõitsid meie kümne mudilaskoori dirigendid ja igast koorist neli lauljat eile Pärnu kontserdimajja. Pühapäeval sõidab aga Pärnusse eelproovi Kuressaare muusikakooli sümfoniettorkester. Saare maakonnast on suvel toimuvale XII noorte laulu- ja tantsupeole “Mina jään” registreerunud 51 kollektiivi – tantsupeole 24 ja laulupeole 26 ning rahvamuusikapeol esindab maakonda Orissaare muusikakooli rahvamuusikaansambel. Üle Eesti on peole registreeru-nud üle 1700 kollektiivi.

XII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 30. juuni – 2. juuli Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.