Maakondlik aumärk antakse kolmeteistkümnele inimesele

Saare maavanema asendaja Jaan Leivategija annab seoses Eesti Vabariigi 99. sünnipäevaga välja viis maakonna vapimärki ja kaheksa maakonna teenetemärki.



Märgi saajate hulgas on nii tohtreid, poliitikuid, haridusjuhte, erialaspetsialiste kui ka ettevõtjaid.

Saare maakonna vapimärgi kavaleride väärikasse ritta lisanduvad sel aastal TTÜ Eesti mereakadeemia direktori nõunik Anne Keerberg, kes on pikka aega TTÜ Kuressaare kolledžit juhtides andnud väga suure panuse maakonna hariduselu edendamisse, ja munitsipaalpoliitik ning aastail 2011–2017 Saare maavanema ametit pidanud Kaido Kaasik, kes on kaitsnud maakonna huve Eesti riigi erinevates institutsioonides ja ka rahvusvahelisel areenil.

Vapimärgi pälvivad ka Kuressaare Haigla SA vanemarst, kirurg ja uroloog Andres Sarjas, kes on olnud paljudele eeskujuks nii oma ala spetsialistina kui ka Saare maakonna aasta isa tiitli pälvinuna, Kuressaare Haigla SA kirurgia-kliiniku ülemarst-kirurg Toomas Tartes, keda kui suurepärast spetsialisti hindavad nii patsiendid kui ka kolleegid, ning Kuressaare Haigla SA kirurg Ivar Vipp, kes on andnud märkimisväärse panuse Saaremaa meditsiini arengusse nii haiglajuhi kui ka praktiseeriva tohtrina.

Saare maakonna teenetemärgi pälvivad päästeameti Lääne-Eesti pommigrupi demineerija Eimar Täht, ettevõtjad Rein Kirst (Reta Puit OÜ juhatuse liige), Robert Pajussaar (Kalla Mööbel OÜ juhatuse liige), Meelis Kubits (Corpore Diplomacy OÜ juhatuse liige) ja Ülo Roos, kes on pikka aega tegutsenud giidina. Märgi saavad ka Peterburis asuva Karl Bulla muuseumi ja samanimelise fondi rajaja Valentin Elbek, koorijuht ja Kuressaare muusikakooli õppealajuhataja Veikko Lehto ning Eesti jalgpalli liidu president Aivar Pohlak.

Möödunud aastal sai maakonna teenetemärgi üheksa inimest. Saare maakonna vapimärk antakse maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks ning Saare maakonnale au ja tuntust toonud saavutuse tunnustamiseks. Saare maakonna teenetemärk antakse maakonnale osutatud teenete eest või saavutuse tunnustamiseks.

Saare maakonna vapimärgi autor on ehtekunstnik Urmas Samelselg, märgid valmivad firma Sporrong Kuressaare tehases.

KOMMENTAAR

Kirurg Ivar Vipp: tunnustus teeb tuju heaks

Mina ei ole küll inimene, kes seda vääriks. Ma arvan, et Saaremaal on piisavalt palju tublimaid inimesi, kes seda vääriks. Ma saaks aru, kui ma oleks millegi suurega hakkama saanud, aga viimased aastad olen teinud tagasihoidlikult oma tööd.

Aga… olgu ta nüüd kuulujutt või mis iganes… pagan võtaks, hea tuju teeb ikkagi (naerab). Tööpäeva lõpp nagunii venib, aga vähemalt on nüüd hea tuju ja midagi positiivset tänasesse päeva, see on ikka pagana kena küll.