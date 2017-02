Mida on saarlastel lätlastele pakkuda?

Möödunud nädalavahetusel tutvustasid Saaremaa turismiinimesed lätlastele Riias rahvusvahelisel turismimessil Balttour 2017 Saare maakonda.



Kuressaare turismiinfospetsialisti Kati Ausi sõnul oli seekordne messiesindus eriline, sest ühises messiboksis oli lausa neli saart – Saaremaa, Muhu, Ruhnu ja Hiiumaa.

“Nagu Riias juba tavaks on saanud, päriti Ventspilsi–Mõntu laevaliini kohta,” sõnas Aus ja lisas, et kurioossel kombel olla Läti meedias lausa uut laevaliini lubatud – Ventspils–Pärnu–Roomassaare–Ventspils.

Ka kuuldused meie parvlaevaoperaatori vahetumisest on lõunanaabriteni jõudnud, seega said lätlased messilt kaasa flaieri uue piletibroneerimise reklaamiga. Aus tõdes, et järjest rohkem soovib Saaremaad külastav turist saarel midagi erilist teha ja sellest lähtuvalt oli neil ka küsimus “Mis teil uut on?”. “Keegi lausa kommenteeris, et teil on seal ju igav,” märkis Aus.

Lätlaste seas on endiselt populaarne teema ka jäätee, samuti siinsed jalgrattateed ja spaad. Väga kuum teema oli turismiinfospetsialisti sõnutsi Ruhnu saar. “Sellele toredale saarele pääseb lausa kolmest kohast – Roomassaarest, Pärnust ja lätlastele veelgi sobivamast kohast Mērsragsi sadamast Lätist,” lausus Aus. “Muhu saare esindaja Meelis Mereääre karmoškalood tõid aga igale messikülastajale naeratuse näole,” lisas ta.

Messile mineku korraldas SA Saaremaa Turism ning kohal olid Kaali-Angla-Panga esindus, Saaremaa Thalasso Spa, Arensburgi Reisid, Saaremaa Spa Hotellid, Saaremaa Reisibüroo, Pidula Mõis, Ruhnu valla esindus, Muhu muuseum ja Saaremaa turismiinfokeskus.