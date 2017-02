Nasval esitleti sõrulase Tehu plaati “Kui meri laulab”

Merekultuuriaasta on küll möödanik, aga meri laulab Sõrve laululooja ja akordionisti Õie-Maria Tehu plaadil “Kui meri laulab” rõõmsasti edasi.

Kaavi küla Hintso talu perenaise Õie-Maria Tehu, kel 17. jaanuaril 75. eluaasta täitus, laululooming on kadestamisväärselt mahukas. Visa Sõrve naise esimesele CD-le on tema enam kui viiekümnest loost salvestatud üheksa laulu.

Plaadi “kokkukeevitanud” Ain Kivilo (nii produtsent oma tööd iseloomustas) ütles, et lugude väljanoppimine salvestuse tarvis oli üpris keeruline. “Minu meelest on 9 ilus astronoomiline arv. Päikesesüsteemiski on üheksa suurt planeeti. Plaadile salvestatud laulud kõlavad saarlaste esituses,” selgitas Ain.

Sõrve hümn

Nimiloo “Kui meri laulab” esitab laulu autor ise. Ansambel Lux on oma repertuaari Õie loomingust valinud laulud “Rannal”, “Meri, meri, meri”, “Akordion” ja “Külmad silmad”, mis plaadilegi salvestatud. Õie on kirjutanud laulu ka Salme rahvamaja meesansamblile Sõstrad. Nõnda kõlab plaadil ka lugu “Sõstravein”.

Neljakordse Eesti, kolmekordse Saaremaa ja kahekordse Hiiumaa meistri karaokes Kerly Kaljulaidi esituses saab plaadilt kuulda kahte laulu: “Aastaring” ja “Trumm ja pulgad”.

Kõige tuntum laul Õie loomingu varasalvest on Sõrve hümniks kujunenud “Oo Sõrvemaa”. Plaadil kõlab see populaarne lugu Ivo Linna esituses. Sõrulane Endel Kumm laulis selle aga publikule tuntuks juba 15 aastat tagasi. Pealinnas elades laulis Endel ka Tallinna saarlaste segakooris.

“Õiega on koostöö väga hästi sujunud. Ta on mind ka laulukonkurssidel akordionil saatnud. Olen Õie laule esitades mitu korda auhinnalise koha saanud,” märkis Endel Kumm.

Tänukiri ministrilt



Lauluduo Endel Kumm ja Peeter Aadussoo, akordionil Õie-Maria Tehu, esituses kõlas plaadiesitlusel ka laul pealkirjaga “Kodusadam”. Selle pala esitamine tagas Endel Kummile viis aastat tagasi Pärnus seenioride lauluvõistlusel kolmanda koha. Kaavi küla laululooja loomingut esitasid pidulikul üritusel veel bänd Ain ja Reet, kus solistina astus üles Kerly Kaljulaid, ja Nasva naisansambel Sireenid.

Hiljutine juubilar võttis Nasval vastu lillesülemeid ja maakonna kultuurinõunik Valve Heiberg andis Õie-Maria Tehule üle kultuuriminister Indrek Saare tänukirja.