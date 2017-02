Päikesepealinn saab oma ürituse

Kuressaare on võtnud tõsiselt käsile linna tutvustamise päikesepealinnana. Linnapea Madis Kallase sõnul on päikesepealinna teemaga tegelev töögrupp juba paar korda koos käinud ja ideed on idanema pandud.

Nii plaanitakse kevadel teha sellest teemast kantud vabaõhuüritus. See peaks omakorda täitma ürituste kalendrist kadunud Vallikraavi veeralli koha ja tähistama kaude ka turismihooaja algust. Kallase sõnul toetab päikesepealinna ideed ka ilmajaama rajamine Kuressaares merest eemal, mis võimaldab esitada kõrgemaid ja tõesemaid temperatuurinäite.

Päikesepealinna nimetusega seotud ürituste tarvis on päikeselisema kujunduse saanud ka linna logo “Ajajoon”.