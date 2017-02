PILTUUDIS: Mäebe rahvas loeb bussipeatuses ajakirju

Mäebe bussiootepaviljonis on kohalikule rahvale, aga miks mitte ka kaugemalt tulijatele ja peatusesse põikajatele selle kuu algusest priilt lugemiseks ja kaasavõtmiseks korralikud virnad ajakirju.

Eile pärastlõunal lavka peatumise ajal oli bussipeatuses rahvast rohkem kui tavaliselt. Peatuses puhkasid jalgu ja sirvisid ajakirju Laine Tuzova (vasakul) ja Marje Kivirand. Viimane neist tunnistas, et Mäebe rahva jaoks ongi bussipeatus selline kena kooskäimise koht. Tema sõnul võtavad nad seal isegi üheskoos uut aastat vastu. Bussiputka stendile pannakse aga üksteisele lustakaid soove või sõnumeid. Ükskord pandud üles isegi üks tutvumiskuulutus.

“Lugemissaali” idee on mõlema naise arvates tore. Seda enam, et Marje Kivirand on samuti üks neist, kes on sinna oma ajakirju teistele lugemiseks toonud. Lugemismaterjali leidub bussipeatuses Kodukirjast Imelise Teaduse ja Paadini ning ajakirju on seal teisigi.