Saartevahelisest parvlaevaliiklusest

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni arupärimine majandus- ja taristuminister Kadri Simsonilt 6. veebruaril.

1. oktoobrist 2016 võttis Virtsu–Kuivastu ja Rohuküla–Heltermaa liini opereerimise üle AS Tallinna Sadama kontserni kuuluv ettevõte TS Laevad OÜ. Teenuse pakkumiseks telliti neli uut parvlaeva, millest kaks on liinile jõudnud.

Uute laevade liinile tulek kahtlemata rõõmustab saarte elanikke ja muudab merereisi mugavamaks. Vaatamata sellele on tänaseni üles jäänud mitu murekohta, mis eelkõige regulaarseid sõitjaid ja püsielanikke morjendavad.

Üheks selliseks mureks on püsielaniku soodustus ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastava määruse tõlgendamine. Juba möödunud aasta 22. oktoobril kirjutas ajaleht Saarte Hääl, et saarlase soodustariifi alla teoreetiliselt mineva sõiduki juht võib nüüd piletikassas avastada, et temalt küsitakse kolmekordset hinda.

Kuigi vastav määrus ei ole muutunud, tõlgendab uus teenuspakkuja seda erinevalt eelmisest. Põhjenduseks tuuakse muuhulgas võimalikke soodustuse väärkasutusi.

Oleme pöördunud selle küsimusega nii TS Laevad OÜ kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning kahel korral läbi nõuniku ka Teie poole, kuid seni ammendavaid vastuseid ei ole antud.

Tulenevalt eelnevast ja vastavalt riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvile 139 palume vastata järgmistele küsimustele:

1. Miks rakendatakse püsielaniku soodustuse andmise määrust kliendile kahjulikumalt kui enne 1. oktoobrit 2016?

2. Kas leiate, et soodustuse andmise selline rakendamine läbi kitsenduste on eesmärgipärane?

3. Mitmel korral on määruse tõlgenduse muutuse ühe põhjusena välja toodud võimalikud väärkasutused. Kuidas see väärkasutus väljendub ning kui palju seda statistiliselt on esinenud?

4. Kui palju on uue teenusepakkuja ajal Eesti suursaarte ja mandri vahel reisijaid teenindatud ning sõidukeid üle veetud? Kui paljusid neist puudutas püsielaniku soodustus?

5. Mis ajaks viiakse uus piletisüsteem saarte elanikele kasutajasõbralikumaks?

Kalle Laanet, Urve Tiidus, Heidi Purga, Deniss Boroditš, Lauri Luik, Igor Gräzin, Urmas Kruuse, Johannes Kert, Madis Milling, Laine Randjärv, Ants Laaneots, Liina Kersna, Toomas Kivimägi, Hanno Pevkur