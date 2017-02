Süüdistus: naine võttis majanaabrite tagant 11 000 (1)

Sõmera korteriühistu endine esimees omastas süüdistuse kohaselt ühistu tagant seitsme aasta vältel 11 000 eurot.



“Kümme aastat, mis olin Sõmeral korteriühistu esimees, tegin oma kulutustega kõiki asju, korteriühistu liikmed ei taha mulle aga kompensatsiooni lubada,” ütles Tiina (46). “Ühistu juhatuse liikmed ei ole mitte üks lill selle aja jooksul maja jaoks liigutanud. Pidin üksi selle ühistu looma ja olin šokeeritud, et see asi niimoodi läks.”

16 korteriga ühistu juhatuse liikmed kirjutasid tänavu aprillis allkirjastatud ühistu 2016. majandusaasta aruandes, et “aruandes on ridu, mille osas on alustatud uurimine endise juhatuse esimehe suhtes. Juhatus otsustas allkirjastada aruanne olemasoleval kujul”.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Annely Erm ütles Saarte Häälele, et Tiinale esitatud süüdistuse järgi omastas ta 2007. a jaanuarist kuni jaanuarini 2015 korteriühistu juhatuse esimehena ühistule kuuluvat raha üle

11 000 euro ulatuses, millest ta on hüvitanud üle 8400 euro. Juuni alguses astub ta Kuressaares kohtu ette. Advokaat on naisel palgatud ja ta loodab, et kohus on õiglane.

Tiina sõnul maksis ta ühistule tagasi ka poole talle makstud autokompensatsioonist. “Viie aasta eest, viie aasta eest on maksmata. Aga selle eest ma tegin tööd ka. Kuigi ma pole palka sealt saanud. Ma pole palka tahtnudki,” rääkis naine.

“Maksin hoopis peale sellele, et olin ühistu esimees ja tegin ühistu jaoks tööd: katuse jaoks pangalaenud-värgid. Praktiliselt kümme aastat tühja läinud, maksa peale!”

Arvestuslikult võttis Tiina igas kuus kassast keskmiselt 130 eurot, kuid tema enda sõnul oli see põhjendatud. Ta tõdes, et pabereid tema kulude kohta ei vormistatud. “Kuigi oleks võinud tagantjärele need paberid ju teha. Nad ei teinud,” viitas ta teistele ühistu juhatuse liikmetele.