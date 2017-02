Baltic Workboats suurendab eksporti

Nasval tegutsev laevaehitusfirma Baltic Workboats on viimase kuue kuu jooksul kasvatanud oluliselt tehase töömahtu, olles allkirjastanud nelja uue laeva ehituse lepingud.

Viimane koostööleping sõlmiti Rootsi riigiga sel esmaspäeval. Kokkuleppe kohaselt valmib järgmise aasta juuniks 27 meetrit pikk ja 7,5 meetrit lai alus, mis suudab teenindada 150 inimest ja hakkab opereerima Stockholmi piirkonnas. Lepingu maht on 5 miljonit eurot.

Möödunud nädalal kinnitas Saksa politsei kolme patrull-laeva tellimuse, kus kasutatakse Baltic Workboatsis välja arendatud uue generatsiooni wave-piercing ehk nn märja vööri kere tüüpi. Uus keretüüp muudab laeva paremini navigeeritavaks, vähendab kütusekulu ja mürataset. Laeva ehitamisega alustatakse 2017. aasta suvekuudel.

Lisaks sõlmis Baltic Workboats lepingu õlireostuslaeva ehitamiseks Bangladeshile. Laev on spetsiaalselt disainitud käitamiseks madalates vetes, mis tagab ligipääsu kaldaaladele reostuse likvideerimiseks. Ettevõte jätkab koostööd ka varasemate lepingupartneritega. Nii näiteks tellis Kasahstani klient juba teise uurimislaeva, et monitoorida Kaspia mere naftamaardlaid ja kalavarusid.

Samuti on töös 100-meetrine Rootsi teepikenduspraam, mis on laevatatud Nasvale lõplikuks kokkupanekuks. Teepikenduspraami kasutatakse fjordidevaheliseks ühenduseks riigi teedevõrgustikus. Ootamas on võimalus osaleda teise samalaadse praami ehitusel.

Lisaks on pooleli Liepaja sadama tellitud jäävõimekusega 15-meetrise lootsikaatri ja Klaipeda sadama tellitud 24-meetrise õlireostus-tõrjelaeva ehitus.

Baltic Workboats on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, kes toodab alumiiniumist ja terasest töölaevu. Ettevõtte tooteportfelli kuuluvad lootsi- ja patrull-laevad, praamid, puksiirid, katamaraanid ja muud töölaevad. BWB annab tööd ligi 200 inimesele. Ettevõtte 2015. aasta käive oli 23 miljonit eurot.