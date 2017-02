DIREKTORI VEERG

2017. aasta esimene kuu on kiirelt ja töiselt läbitud. Õpilased on olnud tublid, olümpiaadidelt ja võistlustelt on koju toodud mitmeid auhinnalisi kohti. Toimus vahva talendinädal, mille kestel saime imetleda, kui loomingulisi õpilasi meie kooliperes on. Tehti kokkuvõtteid gümnaasiumiõpilaste esimese poolaasta töö tulemustest.

Mis edasi? Käes on veebruar, Eesti Vabariigi sünnipäevakuu. Tähtsaim sündmus koolielus on 23. veebruaril toimuv iseseisvuspäeva aktus. Eeldatavasti meeleolukaim sündmus on sõbrapäev. Õpetajaid ootab ees kahepäevane “Ettevõtliku õppe rakendamise koolitus”, mille lõppedes võime ametlikult kasutada ettevõtliku kooli tiitlit ja logo. Meie töö õpilaste loovuse ja ettevõtlikkuse arendamisel saab ametlikult tunnustatud.

Jõudu kogu kooliperele talve külmimal kuul tegus ja terve olemiseks! Edu igasse päeva!

Orissaare gümnaasiumi direktor

Marjana Prii

Direktori kiitused jaanuaris

1. Kooli eduka esindamise eest TV 10 OS-i maakondlikul etapil:

Lissel Lee Tamtik – I koht kõrgushüppes ja 60 m tõkkejooksus;

Lehte Lehtjõe – II koht kaugushüppes ja 60 m tõkkejooksus;

Eliise Vichterstein – III koht kaugushüppes ja 60 m tõkkejooksus.

2. Kooli eduka esindamise eest Saaremaa meistrivõistlustel jalgpallis:

III koht – Ilmar Vidres Kütt, Harles Aasa, Renet Ligi, Robin Kahest, Oskar Joosep Metsla, Uku Rüütel.

Juhendajad: Riina Paat, Margo Rüütel, Mati Rüütel.

3. Kooli eduka esindamise eest maakondlikul füüsikaolümpiaadil:

Danel Tiitma (10. kl) – II koht;

Ott Kärner (11. kl) – II koht;

Juhendaja Reet Väli.

4. Kooli eduka esindamise eest vabariiklikul võistulugemisel “Hansenist Tammsaareni”:

Uku Pokk – eripreemia

Juhendaja Maret Aardam.

5. Kooli eduka esindamise eest 3×3 korvpallivõistlustel:

I koht 4.–5. kl arvestuses: Tormi Joonatan Metsla, Kaur Kurg, Riko Robi Tamtik, Ardi Kald.

I koht 6.–7. kl arvestuses: Eke Rüütel, Kristofer Kollo, Joonatan Johanson, Tõnn Kaspar Pärn.

III koht 6.–7. kl arvestuses: Kris Kruuse, Martin Štolfa, Gregor Andreas Amelkin, Christo Hartõkainen.

Juhendaja Margo Rüütel.