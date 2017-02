Esimene klass asutas heegeldamisklubi

Kui praegusajal on üha keerulisem lapsi nutitelefonide küljest lahti rebida, siis Saaremaa ühisgümnaasiumi 1.d klassi õpilased treenivad oma näppe hoopis heegeldades. Seda täiesti vabatahtlikult ja omaalgatuslikult.



Heegeldamine on neile esimese klassi juntsudele sedavõrd meelt mööda, et täpselt nädal tagasi võeti kätte ja asutati ametlikult heegeldamisklubi. Klubi asutajad on kaks krapsakat tüdrukut Tuule Kiiker ja Anna-Maria Prei ning asi on neil isegi nii läbimõeldud, et klubisse kuulumisest annavad tunnistust liikmekaardid ja klassiruumi seina ehib liikmete nimekiri.

Naabrid kipuvad klubisse



Klubi liikmete arv on seejuures vähemalt esialgu piiratud, et asi püsiks kontrolli all – tung klubisse on osutunud üle ootuste suureks ning heegeldajate klanniga soovib liituda ka õpilasi naaberklassist. Nõnda kuulub klubisse praegu 14 heegeldajat, kuid oma klassis heegeldavad näiteks tööõpetuse tundide ajal siiski kõik, nii poisid kui ka tüdrukud, ühtviisi suure lustiga.

“Kõik oskasid nii hästi heegeldada meil, et otsustasimegi teha heegeldamisklubi,” põhjendas Tuule Kiiker klubi sündi. Kuna klubi asutamine sattus kogemata nende klassijuhataja Ave Kalmuse sünnipäevale, tegi klass sedasi õpetajale oma aktiivsust üles näidates kena sünnipäevakingituse.

Õpetaja rääkis, et paar tüdrukut olid piltlikult öeldes heegeldanud juba kilomeetreid ketti. “Mõnel oli terve kera ära heegeldatud! Tuule siis teatas, et neil on nüüd ametlikult oma heegeldamisklubi,” rääkis Ave Kalmus.

Eile tunnike enne keskpäeva heegeldas terve 1.d klass oma laudade taga kui üks mees. Keegi ei teinud nägu, et talle ei meeldi või tema pole tegelikult huvitatud. Ehkki lõng kippus mõnel poisil-tüdrukul kerast lahti joostes pusasse, ei võtnud see neil indu grammigi vähemaks. Kui abi vaja, aitab õpetaja Kalmus või Tuule ja Anna-Maria kui klubi juhendajad.

Miks lastele heegeldada meeldib? “Sest nii me treenime oma näppe,” selgitas Tuule Kiiker. “Muidu me ei jaksa kirjutada.” Õpetaja kinnitusel on Tuule selgitustel tõepõhi all – heegeldamine teeb näpud tugevamaks küll. Ja mida tugevamad näpud, seda kenam ka käekiri.

Treenib kätt ja mõtlemist

“Heegeldamine aitab arendada lapse käelihaseid ja toetab igati mõttetegevust. Igal juhul toetab käsitöö lapse arengut igas mõttes ja sel on suur väärtus, seda enam, et see on just laste oma algatus,” nentis Kalmus.

Kuigi 1.d klassi õpilased erilised nutifonide huvilised pole, on heegeldamisest tolku ka nutitelefonide kasutamisel. Heegeldajate näpud on ju ikkagi tugevamad. “Ja seal (nutitelefonis – toim) on ju ka vaja näpuga kirjutada,” lisas Kiiker. Kui aga ainus treening on näpuga mööda ekraani lohistada, siis võib see üks näpp ju teistest tugevam olla, kuid üleüldist head käekirja see tõenäoliselt ei anna.