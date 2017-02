Heategevusühendusel kipuvad prügiarved üle jõu käima (1)

Heategevusühenduse Meelespea jaoks on prügivedu liiga kulukas, kuna suurem osa annetatud rõivastest on müügiks kõlbmatud.



“Loomulikult oleme tänulikud inimestele, kes on meie poe jaoks kaupa toonud, paraku tuuakse sageli ka sellist kraami, millest tahetakse lihtsalt lahti saada,” tõdes MTÜ Meelespea juhatuse liige Aive Laanemets. “Meie kauplus ei ole aga heategevuslik prügimägi, kuhu oma mittevajalik kraam jalust ära tuuakse.”

Tema sõnul on müügikõlbmatuid rõivaid ja esemeid enamuse sellest kogusest, mis inimesed Meelespeasse toovad.

Heategevusühenduse kasutatavad ruumid on aga kogu toodud kraami ladustamiseks liiga väikesed, müügikõlbulike rõivaste eraldamine müügikõlbmatutest võtab palju ruumi ja aega.

Laanemets tõdes, et üks põhjus, miks inimesed oma vanad ja kasutuskõlbmatud riided Meelespeasse toovad, on see, et rõivaste prügilasse viimist peetakse liiga kulukaks.

Samas tuleb heategevusorganisatsioonil prügiveo eest täishinda maksta ja selleks kulub organisatsioonil sadu eurosid.

“Me ei saa sentigi allahindlust, kuigi seda palusime,” lausus Laanemets. “Kahju, kui peame suure töö ja vaevaga kogutud raha kellegi aitamise asemel vanade riiete prügilasse viimiseks kulutama.”

Laanemetsa sõnul oleks väga kurb, kui näosaate võitja Kalle Sepa annetatavast rahasummast saaks arvestatava osa endale hoopis prügiveofirma.

Laanemets soovitas, et inimesed, kes soovivad nende jaoks kasutud rõivad või esemed heategevusmüüki tuua, vaataksid kraami kriitilise pilguga üle.

“Tähtis on, et riided või asjad oleksid puhtad ja terved ning ajakohased,” lausus Laanemets. “Kui rõivad on küll terved, aga ammuilma moest läinud ja aastaid kuskil pööningul või keldris kopitanud, siis pole erilist mõtet neid heategevusturule müüki tuua – vaevalt neile ostja leiduks.”

Et müügile toodud kauba kogust pisutki vähendada, kutsub MTÜ Meelespea oma poodi külastama käsitöölisi, kes saaksid sealt tasuta materjali, näiteks sobilikku riidekraami lapiteki õmblemiseks või kaltsuvaiba kudumiseks. Samuti leiaks kauplusest üht-teist lemmikloomade turvakodu jaoks. Tulek tasub enne kokku leppida telefoninumbril 53 320 004.

Samuti loodab ühendus, et ehk leidub ettevõtete ja heade inimeste hulgas neid, kes oleks nõus firmat prügiveo kulude katmisel toetama. “Et me ei peaks heategevuseks mõeldud rahast prügiveoarveid maksma,” ütles Aive Laanemets.