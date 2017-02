Roomassaare pakendikonteiner täitus ohtlike jäätmete ja klaasiga

Läinud nädalal pani keegi pahatahtlik isik Kuressaares Espaki juures olevasse segapakendikonteinerisse ohtlikke jäätmeid, vana aknaklaasi ja muud risu.



“Kui eelmise aasta kevadel oli pakendikonteineris lambatall, siis ei saa ka see aasta niisama alata, vaid ikka punase kuke kohaselt,” nentis OÜ Prügimees tootmisjuht Urmas Meerits. “Millal saabub ükskord see aeg, kui pakendikonteinerite risustamine muu prügiga lõpeb, mis on see aastanumber?” küsis ta.

Reostuse ja reostajaga peab tegelema organisatsioon, kellele konteiner kuulub, antud juhul OÜ Eesti Pakendiringlus. Paraku ei olnud konteiner veel eilsekski tühjendatud, millega kaasneb uus häda – inimestel pole oma pakendeid kusagile panna.

Linnavalitsuse keskkonna­spetsialist Katrin Koppel ütles Saarte Häälele, et linnavalitsus on Espaki pakendipunkti olukorrast teadlik ning konteinerite tühjendamise ja vajadusel ka järelsorteerimisega tegelevad vastavalt pakendiorganisatsioonide korraldusele nende lepingupartnerid.

“Segapakendikonteineri tühjendus, mis oleks pidanud toimuma eelmisel reedel ja selle nädala esmaspäeval, on tegemata ning konteiner on tänaseks ületäitunud. Seega puudub inimestel võimalus seal oma pakendeid ära anda,” tõdes ta.

Koppeli sõnul informeeris linnavalitsus Eesti Pakendiringlust kujunenud olukorrast, kuid kuna konteiner oli eile endiselt tühjendamata, saadeti ettevõttele ettekirjutus. EPR on siiski lubanud olukorra esimesel võimalusel lahendada, et elanikud saaksid jälle pakendeid ära anda.

“Pakendikonteinerid on mõeldud ainult pakendite kogumiseks, kusjuures pakendid peavad olema tühjad. Kuressaare linnas on 23 avalikku pakendipunkti, kuhu kõikidel eraisikutel, olenemata elukohast, on õigus ja võimalus oma tühje pakendeid tuua,” tuletas Koppel meelde.