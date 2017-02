Saaremaa kassidel on veregruppi määratud vähe

Veterinaar Lea Hioväina sõnul pole Saaremaa kasside veregruppi veel nii palju määratud, et nende esinemissageduse kohta saaks järeldusi teha.

ETV+ teisipäevases saate “Sinu õhtu” (“Tvoi vetšer”) külalise, PetCity loomakliiniku vanemõe Jelena Rumjantseva sõnul on suurel osal Saaremaa kassidest B-grupi veri, ehkki levinuim veregrupp on hiirekuningatel hoopis A.

“Meil on olnud juhtumeid, kus Saaremaalt on toodud kass, kel on B-grupi veri, ja oleme talle doonorit otsinud,” lausus Jelena Rumjantseva.

OÜ Taluapteek loomakliiniku veterinaar Lea Hioväina sõnul ei pruugi väide, nagu oleks B- grupi veri Saaremaa kassidel kõige levinum, aga sugugi paika pidada.

“Meie kassidel ei ole veregruppi veel nii palju määranud, et saaks mingit statistikat või järeldusi teha,” ütles Hioväin Saarte Häälele. “Meil endal oli lihtsalt ühele konkreetsele turvakodu kassile vereülekannet vaja, aga talle ei leitud doonorit, kuna puhtjuhuslikult oli sel konkreetsel kassil B-grupi veri.”

“Kõige levinum veregrupp, A, on 90 protsendil kassidest, B-grupp on 9 protsendil ja AB vaid 1 protsendil,” rääkis Rumjantseva saates kasside kolmest veregrupist.

Rumjantseva sõnul on B-grupi veri omane eksootilisemate tõugude esindajatele, Saaremaal aga võib see veregrupp olla kasside seas levinud ajaloolisel põhjusel: omal ajal on meremehed oma reisidelt ehk Saaremaale kasse sisse toonud.