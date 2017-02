SPORDIVEERG

Jätkuvalt põnevaid elamusi



14. jaanuaril toimus Paides poiste makroliiga etapp korvpallis. Mängiti kolm mängu, mis kõik suudeti ka võita. Eriti hinnaliseks teeb võidud see, et vastasteks olid Rapla, Paide ja Haapsalu noored korvpallurid. Need on kohad korvpallikaardil, kus töö on järjepidev ja süsteemne.

Meie poisse tuleb kiita võitluslikkuse ja üksteise toetamise eest. Treeneritele tegi heameelt tõsiasi, et treeningutel õpitu suudeti väljakul ka ilusti realiseerida. Võistkond mängis koosseisus: Rasmus Tambur, Tanel Kreem, Rasmus Olop, Karl-Hendrik Mäeots, Andri Truumees, Margus Mägi, Egert Tambur, Timo Tänav, Sten Sagor ja Ardi Kald. Treenerid Andre Kuntsel ja Mati Rüütel.

15. jaanuaril osalesid Orissaare Spordi U14 noormehed Tallinnas omavanuste Eesti meistrivõistluste järjekordsel etapil. Esimeses mängus saadi võit võistkonna SK RIM/ TTÜ Korvpallikool Must üle tulemusega 56 : 39. Teises mängus saavutati võit KK Viimsi/Kesklinna KK üle seisuga 58 : 39. Mängud olid tasavägisemad kui lõpptulemus näitab.

Võistkonda kuulusid Tormi Joonatan Metsla, Tõnn Kaspar Pärn, Gregor Andreas Amelkin, Eke Rüütel, Juho Jakob Sünter, Meikel Särev, Joonatan Johanson, Kristofer Kollo, Karl Õunapuu, Kris Kruuse, Cristo Hartõkainen. Treenerid Margo Rüütel ja Mati Rüütel.

28. jaanuaril osalesid Orissaare maadluspoisid Martna XIV lahtistel meistrivõistlustel, kus enamik jõudis ka medalini: Madis Mägi (kuni 27 kg) III koht, Ragnar Kurg (kuni 38 kg) III koht, Karli Kaal (kuni 42 kg) II koht, Martin Štolfa (kuni 62 kg) III koht ja Karmo Kask (+80 kg) III koht.

5. veebruaril toimus Orissaares U14 EMV etapp, kus Orissaare võistkonnal õnnestus esimeses mängus alistada KK Tallinn skooriga 59 : 42. Teine mäng BC Stari vastu oli väga emotsionaalne ja pakkus hulgaliselt põnevaid momente. Võitlusrohkes mängus tuli kolme punktiga võitjaks ikka Orissaare. Mängu seis 60 : 57.

Ootame kõiki kergejõustikusõpradest 1.–7. klassi lapsi 10. ja 17. veebruaril sisekergejõustikuvõistlustele “Lumepallimängud”. 10. veebruaril kell 15 võisteldakse kõrgushüppes ja kiirjooksudes ning 17. veebruaril kell 15 viskealadel ja kaugushüppes.

“Lumepallimängud” on sisekergejõustiku seeriavõistlus, mille esimene etapp – teivashüpe – toimus juba 20. jaanuaril. Võistluse eesmärk on kergejõustiku propageerimine ja lastele võistluskogemuse pakkumine pingevabas õhkkonnas.

Veebruar on samuti aktiivne kuu täiskasvanute korvpallis, toimub mitmeid võistlusi Saaremaa meistrivõistluste ja Saku II liiga raames. 18. veebruaril kell 16 toimub spordihoones Saaremaa MV kohtumine Orissaare Träx vs. SK Vesse ja 19. veebruaril kell 15 kohtuvad omavahel Orissaare Träx ja BC Käsa. Kõik korvpallifännid on oodatud omadele kaasa elama.

4. märtsil kutsume kõiki Orissaare spordihoone sünnipäevale. Infot päevakava kohta leiab www.orissaaresport.ee.

Tule, tähistame koos Orissaare spordisüdame 10. sünnipäeva!

Veebruar Orissaare spordihoones:



5. veebruar – EMV korvpallis U14

10. veebruar – “Lumepalli-mängud”, kõrgushüpe

10. veebruar kl 16–17 – kehakoostise mõõtmine. Mirko Miilits selgitab kehakoostise mõõtmise tulemusi.

11. veebruar – koroona

17. veebruar – “Lumepalli-mängud”, viskealad ja kaugus

18. veebruar kl 16 – Saaremaa MV korvpallis, Orissaare Träx vs. SK Vesse

19. veebruar kl 16 – Saaremaa MV korvpallis, Orissaare Träx vs. BC Käsa

26. veebruar – koroona

28. veebruar – eakate tervisepäev

4. märts – Orissaare spordi-hoone sünnipäev