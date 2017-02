Talv muudab koerapidajad laisaks

Tuulte Roosi elanik jagas sotsiaalmeedias üleskutset koerapidajatele, kes oma lemmiku järelt ei korista. Majade vahel ringi liikudes hakkab silma nukker vaatepilt, kus koduhoovi puhtusest on võimatu rääkida.



“Elan Tuulte Roosis ja siin majade vahel ringi liikudes näeb iga nurga ja muruplatsi peal mõnda junni. Ilmselgelt on selle olukorra tekitanud piirkonna kohalikud inimesed,” seisis Kaidi Pirma laupäevases Facebooki postituses.

Tema sõnul tuleb lume sulades välja koeraomanike tegemata töö “vili”, mis kipub laste jalatsite kaudu ka tuppa tungima.

Postituses mainib Pirma, et Tuulte Roosi kandis elab palju lapsi, kes kevadiste ilmade saabudes hakkavad järjest rohkem õues aega veetma. Mis puutub aga laiskadesse koeraomanikesse, märgib Pirma, et “Samas ei ole see ainult talvest ja lumest tingitud, sest näiteks Ranna 44 maja ees oleva liivakasti juures on ka värsket “kraami”. Ise olen täheldanud, et lapsega õues jalutades peab slaalomit käima ja jälgima, et ta kuhugi sisse ei kukuks”.

Kaidi Pirma lisab, et oma lemmiku järelt koristamine peaks olema elementaarne ning õnneks on ka neid, kes seda teevad. “Mul on siiralt hea meel nende koeraomanike üle, kes oma kodu ümbrust puhtana hoiavad ja oma lemmikute järelt koristavad. Aitäh teile! Ülejäänud, kes seda ei tee – oleks viimane aeg hakata oma koerte järelt koristama,” võtab Kaidi Pirma oma postituse kokku.