Tasuta bussiliiklus arvestagu sõitjate vajadusi

Maakonnasisene bussiliiklus võiks sõitjatele küll tasuta olla, samas peaks selle korraldamisel küsima, mida inimesed vajavad ja soovivad, leidsid Saarte Häälele tasuta ühistranspordi teemal arvamust avaldanud saarlased.

Andres Tiitma, Orissaare valla Kuninguste küla külavanem:

Muidugi peaks maakonnasisene ühis­transport tasuta olema ja küll siis sõidaks ka rohkem rahvast bussiga. Graafikumajandus tuleks ilmselgelt üle vaadata ja küsitlus korraldada, millised kellaajad inimestele sobiksid.

Viimastel aastatel on bussiliine järjest ära kadunud, praegused kellaajad inimestele ei sobi jne. Tagaverel ei ole bussiliiklusega mingit probleemi, aga suurest teest 4–5 km kaugemal käivad bussid ikka väga harva – hommikul lähed ja heal juhul õhtupoolikul saad tagasi. Nooremad inimesed sõidavad autoga ja käivad oma vanemaid sõidutamas. Pakun oma kandi inimestele sageli küüti – kui inimene külma ilma käes tee ääres seisab, võtan ta loomulikult auto peale.

Aina Sepp-Teevet, Orissaare valla sotsiaalnõunik:

Ma ei ole kindel, kas tasuta ühistransport sõitjate arvu eriti mõjutaks. Inimene peab ju punktist A punkti B jõudma kindlal kellaajal. Tasuta bussiliikluse tegemisel oleks asja tuum graafikute kohandamine inimestele sobivaks.

Kuna Orissaaret ja Saiklat läbivad ekspressbussid, ei saa sealsele liinigraafikule midagi ette heita. Samas suurest maanteest kõrvale jäävates külades, näiteks neis, kuhu pääseb mööda rannamaanteed, käib buss ainult hommikul vara ja õhtul seoses õpilaste sõidutamisega. Kui selles piirkonnas – Taalikul, Pahilas, Kavandi ja Indu külas – elav inimene peab vara hommikul Kuressaares tööl olema, on see võimatu, kui just isiklikku sõiduautot ei ole.

Eakad inimesed, kes sealkandis elavad, sõidavad neljapäeviti bussiga 7.30-ks Orissaarde, et poes, raamatukogus või arsti juures käia. Tagasi sõidutab nad vald oma kuludega – vastasel juhul pääseksid nad koju alles 15.30 pärastlõunal.

Marina Saukonen, Lääne-Saare valla Piila ja Õha küla külavanem:

Maakonnasisene bussisõit võiks inimestele muidugi tasuta olla. Inimesed sõidavad ju iga päev, palgad on aga väikesed – tasuta sõit oleks perede jaoks suur asi.

Buss sõidab meie kandist läbi hommikul ja õhtul. Läbi meie külade bussid siiski ei sõida, inimestel tuleb Eiklas asuva peatuseni kõigepealt kaks kilomeetrit kõndida. Kõige kurvem on see, et enam ei sõida pühapäevahommikune buss. Meil on Piilas ka kirik, aga bussiga pühapäeviti enam kirikusse tulla ei saa. Mõni inimene on meil isegi öö bussiootepaviljonis maganud, et saaks hommikul kirikusse.

Selle kohta, kas ja kuidas peaks liinigraafikut muutma, tuleks teha küsitlus. Et kella­ajad inimestele sobiksid.

Risto Kruuser, Kuressaare elanik:

Kuna mul on auto, siis bussiga ma ei sõida. Aga tasuta võiks bussisõit maakonna piires olla küll.

Kui väljumisajad inimestele sobivaks muuta, küll siis sõitjaid juurde tuleks. Praegu sõidavad bussiga põhiliselt pensionärid.

Maire Saagpakk, Kihelkonna valla Kuumi küla elanik:

Muidugi võiks see tasuta olla. Küsimus on selles, kui palju siis sõitjaid oleks. Arvan, et kaugemates külades ei ela enam nii palju inimesi, kes bussidega sõidaks.

Meie kandis on vanemad inimesed, nemad bussiga suurt ei sõida. Kel on lapsed, siis lapsed sõidutavad neid. Ürus käib ju buss ainult siis, kui tellid. Kui inimesed tahavad linna minna, peavad nad selleks helistama. Sellist korraldust ma küll õigeks ei pea.