2016. aasta lõpp möödus Orissaare muusikakoolile soodsas tuules. Kaks väga vajalikku projekti said toetust. Mõlema projekti sisu oli sarnane: hankida Orissaare muusikakoolile uus digiklaver. Kuna projektide taotlemise ajad peaaegu kattusid, lootsime, et kui ühest projektist toetust ei saa, siis teisest ehk ikka saab. Aga läks nii hästi, et saime mõlemast.



Esimene toetuse allikas oli keskkonnas www.hoo­andja.ee korraldatud kampaania “Digiklaver Orissaare Muusikakooli”. Kampaaniast teavitasime inimesi kohalikes Facebooki kanalites ja muusikakooli e-posti nimekirjas. Lisaks toetas ka Saaremaa ajakirjandus oma artiklite ja intervjuudega kampaania levimist.

Kutsusime inimesi üles toetama digiklaveri hankimist ja vastutasuks pakkusime kõigile toetajaile nimelise audio-tänukaardi, mis saadeti mp3-formaadis toetaja e-postiaadressil.

Projekt õnnestus hästi. Eesmärgiks seatud 935 eurot õnnestus kokku saada ja digiklaver on ostetud.

Lisaks Hooandjas korraldatud kampaaniale kirjutas muusikakool Eesti Kultuurkapitalile taotluse toetada uue digiklaveri ostmist. Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp otsustas taotlust toetada ning tänaseks on ka see digiklaver muusikakooli jõudnud.

Mõlemad uued digiklaverid on muusikakoolis aktiivses kasutuses. Neid kasutatakse nii klaveritundideks, solistide saatmiseks kui ka harjutamiseks.

Suur tänu kõigile inimestele, kes toetasid projekti Hooandja keskkonnas, ja suur tänu Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupile.