Valjala lasteaed sai ilmatu uhke ja kireva aia

Valjala lasteaia piirdeaeda kaunistavad nüüd lõbusad muinasjututegelased.

“Väike muinasjutt aial” on Kuressaare ametikooli disainisuuna õmbleja eriala õpilaste Tea Pajula ja Triinu Larionovi projekt. Tea ja Triinu idee hakkas idanema karjääri-, ettevõtlus- ja suhtlemistunnis, kus õpilastele anti ülesanne esitleda õmblejaametit avalikus ruumis, katsetada ideede väljendamist tekstiilis ning praktiseerida suhtlemist meediaga.

Aiavõrku punutud tegelastega käib kaasas tegijate omaloominguline õpetlik muinasjutt “Olen nähtav!”, mis rõhutab helkuri tähtsust ja mida üleeile koos politseinikega lastele mänguliselt esitati.

Kogu ettevõtmise eesmärk on pakkuda lastele õues lõbusat ja ühtaegu harivat tegevust, samuti muuta pime talveaeg rõõmuküllasemaks. Lisaks saavad lapsed ise muinasjutus aktiivsed osalised olla ja rakendada oma fantaasiat – mõelda välja uusi lugusid ja muinasjutuga seotud tegevusi.

Tea Pajula sõnul kulus aia kaunistamisele kaks pühapäeva, korraga tehti tööd ligi neli tundi järjest. “Ilmad olid heitlikud ja külmad, aga tehtud saime!” lausus Pajula.

Lasteaia direktor Marina Tamm ütles, et projekti lõpptulemus toob lasteaia ümbrusse lapselikkust ja rõõmsameelsust, lisaks aitab kaasa väikeste kasvandike arengule.

“Loo rääkimise oskus on laste puhul äärmiselt oluline ning hea on see, et saame nüüd aiapealseid tegelasi õppeprogrammi osana kasutada ning laste fantaasiat ja jutuvestmisoskust ergutada,” sõnas direktor.

Et projekti kandev teema oli helkuri kandmise vajalikkus, võtsid üritusest osa politseinikud Meelis Juhandi, Kaisa Nurm ja Hillar Peegel. Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi jutustas lastele tegelaste kohta käiva muinasjutu ning üheskoos riputati tegelastele külge helkurid, et pimedas nähtav olemise olulisust mänguliselt edasi anda.