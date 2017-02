JUHTKIRI: Aitäh väsimatutele!

Presidendi iga-aastaselt antavad teenetemärgid on kahtlemata suursündmus. Omamoodi traditsioon ja viis inimesi tänada. Kindlasti on meie ümber inimesi, kes teenetemärki vääriks, sadu ja sadu kordi rohkem. Valikuid tuleb teha.

Pole kahtlustki, et sel aastal on teenetemärgi saavad saarlased tunnustuse igati ära teeninud. Laine Sepa väsimatu töö muusikavaldkonnas, tuhandete inimeste aitamine dr Tartese poolt, Ülo Roosi toimetamised külmale maale viidute mäletamisel, Tõnu Talvi tegemised looduskaitses ning Marek Helmi edulood maksunduses ei vaja tutvustamist.

Igal presidendil on oma käekiri. Nii paberil kui ka teenetemärkide jagamisel. Tundub, et Kersti Kaljulaid on võtnud “näoga rahva poole olemise” kursi ka tunnustamisel. Võib öelda, et selleaastased väljavalitud paistavad vähemalt Saaremaal silma peamiselt väsimatu toimetamisega oma kogukonnas.

Kogukondade najal püsib Eesti. Seega on Eesti tänu sel aastal läinud õiges suunas. Saarte Hääl ühineb õnnesoovidega tunnustuse saajatele.