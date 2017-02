Kärla kandi lugejad eelistavad kodumaist

Kärla raamatukogu laenutuste edetabelis on kõrgemad kohad hõivanud koolis kohustuslik kirjandus ja lemberomaanid.



“Meil on kõige populaarsem ikka kohustuslik kirjandus,” tõdes raamatukoguhoidja Kaie Niit. Nii kuulusid 560 lugejaga Kärla raamatukogu mullu enam laenutatud raamatute hulka sellised teosed nagu “Kalevipoeg”, Voldemar Milleri “Merehundi jutud” ja Aino Perviku “Arabella, mereröövli tütar”.

Raamatukogu juhataja Ülle Maimanni sõnul eelistavad eakamad inimesed aga eesti autorite loomingut. “Kindlasti on hinnatud Saaremaa oma autor Adena Sepp, Tohvri, Uustulnd, Hargla,” loetles Maimann.

Eakamate naiste hulgas on popid ka välismaiste lembekirjanike teosed. Neid laenutatakse sageli neli-viis tükki korraga.

“Nii mõnigi pensionärist lugeja on meile öelnud, et kui öösel uni ära läheb, on hea armastusromaan kätte võtta ja lugeda,” rääkis Maimann. Samuti on eakate seas hinnas “Minu” sarja teosed, kus eestlased räägivad oma elust võõrsil. “Need raamatud annavad ju võimaluse reisida kodust lahkumata,” põhjendas Kaie Niit.

Nii Maimann kui ka Niit püüavad lugemishimu ärgitada ka noortes, mudilastest alates.

“Eelmisest sügisest käivad kõik algklassid koos õpetajaga iga kuu meil raamatukogus ja iga laps peab raamatuga ära minema,” lausus Maimann. “Kui nad jälle tulevad, on neil läbiloetud raamat kaasas ja vestlusringis arutame loetut.”

Praegu veel endise vallamaja esimesel korrusel asuvas raamatukogus töötavad Ülle Maimann ja Kaie Niit ootavad pikisilmi uue hoone valmimist praeguse naabruses. “Varsti kolime!” rõõmustavad nad.

Saare maakonnas tegutseb praegu 30 rahvaraamatukogu – 29 külaraamatukogu ja maakonna keskraamatukogu.

“Võrreldes 2015. aastaga on lugejate ja kojulaenutuste arv mullu nii keskkogus kui ka maakonnas tervikuna natuke vähenenud,” tõdes Saare maakonna keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja Maire Rauk. “Kuna maakonna elanike arv väheneb, väheneb paratamatult ka lugejate hulk.”

Külastuste hulk jäi keskkogus ja maakonnas tervikuna samaks.

Näitusi ja väljapanekuid oli maakonna raamatukogudes kokku 541, neist 75 keskkogus.

Erinevaid üritusi nii lastele kui ka täiskasvanutele korraldati kokku 407, sh 94 keskkogus.

Kogude täiendamiseks osteti mullu maakonna raamatukogudesse 10 472 eksemplari raamatuid (sh 3092 eksemplari keskkokku), 150 auvist (sh 104 keskkokku), 3 elektroonilist teavikut (sh 1 keskkokku) ja 28 muud teavikut (sh 25 keskkokku).

67 ehk kõige vähem lugejaid on Võhma raamatukogul.

90 lugejat on Abruka raamatukogul, ehk 30 võrra rohkem kui saarel elanikke.



Maaraamatukogude TOP3 lugejate arvu poolest:

Orissaare 774

Kärla 560

Aste 340

Saare maakonna keskraamatukogu TOP10 2016. aasta laenutuste arvu põhjal:

1. Silvi Väljal “Jussikese seitse sõpra” 107

2. Mart Sander “Litsid. I raamat. Naiste sõda” 95

Kristin Hannah “Äralend” 95

3. Erik Tohvri “Äri ja armastus” 94

4. Ferenc Molnár “Pál-tänava poisid” 82

5. Sören Olsson “Sune” 81

6. Margit Kilumets “Jaak Joala” 78

7. Anna Todd “Pärast” 76

8. Liz Fenwick “Cornwalli võõras” 75

9. David Lagercrantz “See, mis ei tapa” 74

10. Gillian Flynn “Paha paik” 69

Riina Kangur “Minu Nizza” 69

Jojo Moyes “Kui kõik kokku liita” 69

Populaarsemad teosed KÜLARAAMATUKOGUDES



Abruka raamatukogu

1. Aaron Edward Hotchner

“Armunud Hemingway” 7

2. Tui Hirv “Minu Reykjavík” 6

Stig Rästa “Minu Kennedy” 6

Indrek Hargla “Raudrästiku aeg” 6

3. Mirjam Johannes “Minu Barcelona” 5

Charlotte Lii Tipp “Minu Rootsi” 5

Tove Alsterdal “Ulata mulle käsi” 5

Aste raamatukogu

1. Charles Martin “Mägi meie vahel” 23

2. Mart Sander “Litsid. I raamat. Naiste sõda” 19

Jojo Moyes “Pärast sind” 19

3. Pam Jenoff “Talvine külaline” 18

Colleen Hoover “Lootusetu” 18

Tuule Lind “Kättemaksukohuslane” 18

Eikla raamatukogu

1. Asta Salumaa “Midagi igavest pole olemas” 7

2. Mart Sander “Litsid. I raamat. Naiste sõda” 6

Margit Kilumets “Jaak Joala” 6

Tarvo Nõmm “Minu Island” 6

3. Santa Montefiore “Oota mind ombupuu all” 5

Paula Hawkins “Tüdruk rongis” 5

Ville Dreving “Etturite valatud veri” 5

Hellamaa raamatukogu

1. Katrin Pauts “Politseiniku tütar” 24

2. Mart Sander “Litsid. I raamat. Naiste sõda” 16

Liz Fenwick “Cornwalli võõras” 16

3. Penny Vincenzi “Täiuslik pärand”, 2. osa 15

Kaali raamatukogu

1. Jojo Moyes “Mina enne sind” 13

Tracey Garvis Graves “Saarel” 13

Margus Pikhof “Mahakantud inimeste saar” 13

2. Charles Martin “Mägi meie vahel” 12

Ketlin Priilinn “Enne kui on hilja” 12

Erik Tohvri “Äri ja armastus” 12

Kaarma raamatukogu

1. Erik Tohvri “Äri ja armastus” 15

2. Margit Kilumets “Jaak Joala” 12

3. Colleen Hoover “Lootusetu” 9

Adena Sepp “Jahikire varjud” 9

Kihelkonna raamatukogu

1. “Müüri-, plaatimis- ja krohvitööd” 12

“Valikuvõimalus” 12

“Väikeelamu katusekatte- ja välisvoodritööd” 12

“Oma Maja – 5, Ehitamine on põnev “ 12

“Ehitaja käsiraamat 2007” 12

2. “Joonistamine” 8

Ulf Linke “Joonistamine – nägemise kool” 8

Adena Sepp “Langevate tähtede serenaad” 8

Kõrkvere raamatukogu

1. Helju Pets “Meelespead” 18

2. Raivo Kaik “Aasta kadunud kolkakoolis” 15

3. Mart Sander “Litsid. I raamat. Naiste sõda” 12

Erik Tohvri “Äri ja armastus” 12

Kärla raamatukogu

1. “Tantsud” 34

2. Barbara Delinsky “Õrn hoolitsus” 25

3. “Kalevipoeg” 23

Voldemar Miller “Merehundi jutud” 23

Aino Pervik “Arabella, mereröövli tütar” 23

Laimjala raamatukogu

1. Erik Tohvri “Hingevõlg” 14

2. Katrin Johanson “Läbikäidavad toad” 13

Marje Ernits “Meeleheite sündroom” 13

Marcus E. Zumm “Piraatide kuninganna” 13

3. Catherine Cookson “Eluase” 12

Le Vallikivi “Perearsti purgatoorium ehk Vanajumala müristamismasin on täitsa katki”

Leisi raamatukogu

1. Erich Kästner “Veel üks Lotte” 15

2. Katrin Johanson “Läbikäidavad toad” 14

3. Tuule Lind “Kättemaksukohuslane” 13

Liiva raamatukogu

1. Katrin Pauts “Politseiniku tütar” 15

2. Enn Nõu “Saaremaa eleegia” 14

Marko Kaldur “Salapärane Eesti” 14

3. Jüri Grauberg “Ratastel kullakene” 13

Liz Fenwick “Cornwalli võõras” 13

Kalle Muuli “Vilja teine elu” 13

Lümanda raamatukogu

1. Margit Kilumets “Jaak Joala” 11

Ketlin Priilinn “Enne kui on hilja” 11

2. Tuule Lind “Kättemaksukohuslane” 10

Reelika Lootus “Ära võetud” 10

3. Toivo Vaik “Suurvete aegu” 9

Stig Rästa “Minu Kennedy” 9

Metsküla raamatukogu

1. Erik Tohvri “Hingevõlg” 16

2. Māra Zālīte “Viienäpu” 14

3. Anton Štšerbakov “Pähkliranna dessant” 14

Mustjala raamatukogu

1. Erik Tohvri “Äri ja armastus” 9

2. Anthony Horowitz “Horowitzi õudus, 1” 6

Richard Stark “Kütt – Parkeri sarja esimene raamat” 6

Orissaare raamatukogu

1. Eric Knight “Lassie tuleb ikka koju” 28

2. Astrid Lindgren “Vennad Lõvisüdamed. Röövlitütar Ronja” 27

3. Helju Pets “Meelespead” 26

Pihtla raamatukogu

1. Katrin Pauts “Politseiniku tütar” 20

2. Jojo Moyes “Kui kõik kokku liita” 17

Jojo Moyes “Mina enne sind” 17

3. Liz Fenwick “Cornwalli võõras” 16

Sandra Brown “Kurjuse kannul” 16

Pärsama raamatukogu

1. Santa Montefiore “Tuletorni saladused” 10

Katrin Pauts “Politseiniku tütar” 10

2. William R. Forstchen “Sekund hiljem” 9

Sandra Brown “Kurjuse kannul” 9

3. Karen Robards “Viimane hüvastijätusuudlus” 8

Laura Griffin “Jäljetult kadunud” 8

Randvere raamatukogu

1. Mart Sander “Litsid. I raamat. Naiste sõda” 16

2. Jaan Mikweldt “Vaikne suvi vanaema juures” 13

Charles Martin “Mägi meie vahel” 13

3. Michel Bussi “Leidlaps lumetormist” 12

Johan Theorin “Öine lumetorm” 12

Ruhnu raamatukogu

1. Avo Lind “Nupula” 11

Sven Nordqvist “Vaene Pettson” 11

2. Anne Frank “Anne Franki päevik” 10

3. P. D. James “Mõrvamuuseum” 9

Sakla raamatukogu

1. Calia Read “Haruta mind lahti” 14

2. Helve Undo “Mõtetes elatud elu” 13

Sandra Brown “Tähtaeg” 13

3. Julie Corbin “Ära tee mulle halba” 12

Santa Montefiore “Tuletorni saladused” 12

Salme raamatukogu

1. Erik Tohvri “Äri ja armastus” 24

2. Betty Neels “Täiuslik naine” 19

Johan Theorin “Öine lumetorm” 19

3. Jojo Moyes “Pärast sind” 18

Liz Fenwick “Cornwalli võõras” 18

Sandla raamatukogu

1. Ira Lember “Pärandus” 12

Mart Sander “Litsid. I raamat. Naiste sõda” 12

2. Helju Pets “Elu läheb edasi” 11

3. Helju Pets “Meelespead” 10

Tagavere raamatukogu

1. Annie Burrows “Vallatused ja kohustused” 6

Diane Gaston “Kohusetunde sunnil” 6

Kalle Muuli “Vilja teine elu” 6

Taritu raamatukogu

1. Jüri Grauberg “Ratastel kullakene” 15

Tea Lall “Ära armasta mind enam” 15

2. Margit Kilumets “Jaak Joala: kuulsuse ahelad” 14

Charles Martin “Mägi meie vahel” 14

Torgu raamatukogu

1. Helju Pets “Meelespead” 15

2. M. C. Beaton “Teletuusa surm” 14

Erik Tohvri “Äri ja armastus” 14

3. O. Kuzokov “Maša ja Karu” 13

Margit Kilumets “Jaak Joala” 13

Tornimäe raamatukogu

1. Mart Sander “Litsid. I raamat. Naiste sõda” 15

2. C. Carlsson “Langev detektiiv” 14

3. Erik Tohvri “Äri ja armastus” 13

Valjala raamatukogu

1. Diane Chamberlain “Ämmaemanda pihtimus” 15

2. Heli Künnapas “Tähtajaline elu – I osa” 12

Jojo Moyes “Pärast sind” 12

3. Tuule Lind “Kättemaksukohuslane” 11

Võhma raamatukogu

1. Sally Salminen “Katriina” 7

Tiit Sepa “Eelsoodumus armastada” 7

Milvi Lembe “Segased seigad”