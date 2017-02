Kuressaare haigla pakub tasemel neeruasendusravi

Tallinna tohtrite hinnangul on Saaremaa arstide teadlikkus neeruhaiguste osas üsna kõrge ja Kuressaare haiglas neeruasendusraviks head tingimused.

Nefroloogia ehk neeruhaiguste diagnoosimise ja ravi valdkonnas tegutsev Fresenius Medical Care Estonia OÜ ja Põhja-Eesti regionaalhaigla korraldasid koostöös Kuressaare haiglaga eile GOSPA-s Saaremaa pere- ja eriarstidele neeruhaiguste-teemalise infopäeva.

Pealinna tohtrid tutvustasid tänapäevaseid nefroloogiaalaseid seisukohti, rääkides muu hulgas sellest, millised on neerupuudlikkusesse haigestumisel riskigrupid ja kui tihti tuleks analüüse teha.

“Arst peaks oskama need haiged üles leida, sest abi on kohapeal olemas, ka ägeda neerupuudulikkusega haigetele,” ütles Saarte Häälele PERH-i nefroloog-ülemarst-osakonnajuhataja Asta Auerbach.

“Inimese dialüüsi ehk neeruasendusravile sattumist on võimalik kindlasti edasi lükata, kui haigusele õigel ajal jälile saada,” ütles OÜ Fresenius Medical Care Estonia juhatuse liige Martin Lepiksoo.

Kuressaare haiglaski vastuvõtte tegeva Auerbachi hinnangul on Saaremaa perearstide teadmised neeruhaiguste osas head. “Minu vastuvõtule jõuavad inimesed perearsti saatekirjaga üsna varakult,” märkis ta. “Paraku ei pöördu kõik haiged õigel ajal perearsti poole.”

Lepiksoo ja Auerbachi hinnangul on Kuressaare haiglas neeruhaiguste ravimiseks suurepärased võimalused. Auerbachil jätkus kiidusõnu ka Kuressaare haigla tohtrite aadressil.

Haigla dialüüsikabineti sisustust uuendati mullu maikuus. “Täiendasime veepuhastussüsteemi ja panime üles uued dialüüsimasinad ehk kunstneerud,” rääkis Martin Lepiksoo. “Teenuse kvaliteet on nüüd kindlasti parem.”

Dialüüs ehk neeruasendusravi kestab neli tundi. Sel ajal saab patsient vaadata voodi kohale kinnitatud televiisorit.

Kuressaare haiglas käib neeruasendusravil praegu seitse inimest. “Patsiendid tulevad siia kolm korda nädalas neljaks tunniks, et eemaldada liigsed jääkained, mis on neeru töö lakkamise tõttu organismi kuhjunud,” rääkis Auerbach. Tema sõnul on neist patsientidest neerusiirdamise ootelehel kaks.