Mõõdik näitab vajadust arstide ja õdede järele (1)

Töötukassa käivitatud tööjõuvajaduse baromeeter annab nii tööotsijale, -pakkujale kui ka vahendajale võimaluse oma tegevust edukamalt planeerida.



Lihtsustatult saab öelda, et tööjõuvajaduse baromeetri meetodi abil saab kergema vaevaga teada, kus on tööjõudu mingil kindlal erialal puudu või hoopiski üle. Töötukassa Saaremaa osakonna tööandjate konsultant Triinu Lillepärg ütleb, et see on väga vajalik rakendus kõigile.

Oma sõnu kinnitab ta näitega. Kui võtta lahti töötukassa kodulehel olev rakendus ja teha vajalikud valikud ning vaadata näiteks kokkade vajadust, värvub Saaremaa siniseks. See tähendab, et kokkadest on puudus. Kokki otsitakse rohkem kui pakkuda on.

Valikuid saab teha kõikvõimalike ametite osas. Kõige suurem vajadus on selle rakenduse järgi eriarstide ja õendustöötajate järele. Nende taga on märge “Tööjõu suur puudujääk”. Mõnel puhul värvub kaart aga kollaseks. See tähendab, et tööjõudu on üle.

Nii näiteks on Saare maakonnas üle ettevõtete tegevdirektoreid ja -juhatajaid ning üldehitajaid. Lisaks veel mõningate ametialade esindajaid (välja toodud teksti lõpus).

Triinu Lillepärg selgitab, et hiljuti avanenud võimalus on arendamisel olnud juba mõnda aega ning seda on juba ka testitud. Lühidalt öeldes näitab tööjõuvajaduse baromeeter lühiajalist tööjõuvajadust ametialade lõikes. Prognoosi uuendatakse kaks korda aastas – aprillis ja oktoobris.

Lillepärja sõnul tuleks kõrva taha panna asjaolu, et hooajalist tööjõuvajadust baromeeter ei kajasta. Seega kui näiteks Saaremaa ralli ajaks otsitakse enne pikalt turvatöötajaid, siis see baromeetrit sinisesse ei vii. Samamoodi on suviste teenindajatega.

Prognoosi koostab maakonna tasandil töötukassa osakond, kaasates eksperte. Saaremaa töötukassal on plaanis kaasata näiteks Saaremaa arenduskeskus.

Baromeetri koostamisel hinnatakse kahte näitajat. Esiteks tööjõu nõudluse muutumist järgmise 12 kuu jooksul ning tööjõu pakkumise ja nõudluse vahelist tasakaalu 12 kuu pärast.

Lillepärg ütleb, et kasu on sellest baromeetrist kõigile. Tööandja saab vaadata, kuidas on lood tööjõu saadavusega, töötaja saab teada, kas tema soovitavat tööd leidub ja võimaliku prognoosi. Samuti saab ta prognoosi põhjal teha näiteks täiendusõppe kohaseid otsuseid. Lillepärg märgib, et ka töötukassal on baromeetrist suur abi just koolituse planeerimisel.

Prognoos tööturu võimalike suundumuste osas aitab pakkuda inimestele koolitusi, millest on töö leidmisel ehk rohkem abi.

Baromeeter näitab erialasid, mida on hinnatud. Igas maakonnas ei ole kõikide erialade järgi vajadust ning seetõttu võivad kaardil olla ka valged laigud.

Tööjõuvajaduse baromeetri leiab töötukassa kodulehel:

https://www.tootukassa.ee/baromeeter

KEDA ON ÜLE JA KEDA NAPIB?

Saare maakonna kohta näitab tööjõuvajaduse baromeeter järgmist:

• Tööjõu ülejääk

Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad

Aianduse lihttöölised

Andmesisestajad

Arve- ja raamatupidamisametnikud

Ettevõtete tegevdirektorid ja -juhatajad

Halduse abitöölised

Juhid tööhõive alal

Kontoriametnikud

Üldehitajad

• Tööjõu puudujääk

Abilised ja koristajad kontorites, hotellides jms asutustes

Audioloogid ja logopeedid

Elektri- ja elektroonikaseadmete koostajad

Elektroonikainsenerid

Elektriseadmete mehaanikud ja paigaldajad

Elektroonikaseadmete mehaanikud ja hooldajad

Eripedagoogid

Farmi- ja metsatööseadmete juhid

Füsioterapeudid

Hooldajad kodus

Hooldajad tervishoiuasutustes

Hotelliadministraatorid

Juuksurid

Kassapidajad ja piletimüüjad

Keevitajad ja leeklõikajad

Kokad

Kosmeetikud jms alade töötajad

Kutseõpetajad

Köögiabilised

Looma-, linnu- jms kasvatuse lihttöölised

Loomakasvatajad

Masinõmblejad

Metallitöötlusmasinate operaatorid

Metallkonstruktsioonide valmistajad ja montöörid

Mujal liigitamata hooldustöötajad tervishoius

Mujal liigitamata tervishoiu tippspetsialistid

Poemüüjad

Psühholoogid

Sotsiaaltöötajad ja nõustajad

Toitlustuse letitöötajad

Tööstus- ja tootmisinsenerid

Veoautojuhid

Õenduse keskastme spetsialistid

Üldarstid

Üldhariduskoolide vanema astme õpetajad

• Tööjõu suur puudujääk

Eriarstid

Õenduse tippspetsialistid