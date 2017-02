Muhu lasteaed otsib kolme töötajat

Muhu lasteaed võtab tööle kaks põhikohaga lasteaiaõpetajat ja ühe lasteaiaõpetaja lapsehoolduspuhkuse aegseks asendajaks. Uute töötajate leidmiseks korraldatakse konkurss.



Muhu lasteaia direktor Reet Hobustkoppel ütles, et kuigi kuulutus kahe põhikohaga töötaja leidmiseks (senised õpetajad lähevad pensionile) ripub valla kodulehel juba jaanuarist, pole märkimisväärset tagasisidet kuulutusele tulnud.

“Natuke küll pabistame, aga ma loodan kõigest hingest, et keegi ikka tuleb,” lausus direktor, kelle sõnul on infot küsinud kaks inimest, avaldust aga seni keegi esitanud pole.

Dokumente võib konkursile esitada 31. märtsini, tööle saab üks õpetaja asuda 1. juulist ja teine 1. septembrist.

Reet Hobustkoppel ütles, et kui uus töötaja tuleb kusagilt kaugemalt, eeldab see ilmselt ka kohapeal eluaseme leidmist. Samas on Muhu vallal plaanis oma eluasemefondi endise Liiva hooldekodu ruumide baasil laiendada.

Novembris lapsehoolduspuhkusele läinud töötajal on praegu asendaja küll olemas, kuid ajutiselt. “Oleme asendamisega seni läbi häda toime tulnud,” möönis direktor. “Praegu asendab üks lapsevanem, aga ta ei taha enam väga kaua olla.”

Asendaja koha soovijat oodatakse ühendust võtma hiljemalt 19. veebruariks. “Asendajat on selles mõttes raske leida, et see on ju ajutine koht, aga mul on väike lootus ühe noore erialainimese peale,” rääkis direktor.