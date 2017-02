Presidendi teenetemärk tõi tohtritele lisatunnustust

Kuressaare haigla kirurgiakliiniku eilse päeva tegi lisaks päikeselisele ilmale veel kriipsu võrra helgemaks teade presidendi kõrge auraha andmisest kirurg Toomas Tartesele.

Kaks päeva varem selgus, et Saare maavanema antavate kõrgemate teenetemärkide kavaleride hulgas on tervelt kolm Kuressaare haigla kirurgi – Ivar Vipp, Andres Sarjas ja Toomas Tartes. Eile selgus, et viimane on ka presidendi poolt tunnustatute hulgas ja pälvib Punase Risti III klassi teenetemärgi.

“Järjest kuulsamaks ma saan ja üha suuremaks läheb vastutus,” ohkas Toomas Tartes eile ajakirjanikult uudist kuuldes. “Nüüd hakatakse mul nööpi veel kõvemini kruttima kui eelmise auraha eest.”

Rääkides tänasest Eestist, kus töötades ta värsked tunnustused on pälvinud, ütles Tartes, et ära joosta pole ta kavatsenud. “Siin elamine on suur privileeg. Meil on rahulik ja turvaline ning piisavalt puhast loodust ja õhku,” sõnas ta. “Võib ju öelda, et saarlane on elukoha ise valinud ja kui ei meeldi, siis mingu sinna elama, kus on parem ja kättesaadavam arstiabi. Aga kõik ju Tallinna ja Tartusse ka ei mahu.”

Aurahade vastuvõtmiseks tohter uut kuube soetama ei pea. “Vaatame kapist järgi, aga ma loodan, et vana ülikond on täiesti töökorras. Viimati sai kuu aega tagasi kasutatud, mahtus selga küll,” muigas ta. Rääkides presidendist, kellelt tuleb ordenit vastu võtma minna, märkis Tartes, et temal ei ole Kersti Kaljulaidi vastu midagi ja valijamehena oleks ta ehk isegi tema kasuks otsustanud.

“Kus üks on ees, sinna tuleb teine juurde,” tõdes teine kahekordne ordenikavaler Ülo Roos. Presidendi tunnustusest andis talle esimesena teada kunagine saatusekaaslane Siberi-päevilt, kes ennelõunal helistas ja õnne soovis. See oli natuke sümboolne, sest Roosile Valgetähe V klassi teenetemärgi andmise üks põhjendusi on just küüditatute kokkutulekute korraldamine ja aktiivne osalemine Memento ühenduse tegemistes.

Mees ise peab aga oma suurimaks tööks ja panuseks Kuressaare külje all Tuule tänaval loodud dendroparki, mida ta ise ka hooldab. “See on olnud minu elu läbi 45 aasta ja kõige suurem teene,” ütles ta.