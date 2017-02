President Kersti Kaljulaidi teenetemärgid saarlastele (1)

Valgetähe III klassi teenetemärk

Marek Helm – riigiametnik, kes on pikaajaliselt arendanud Eesti maksu- ja tollisüsteemi. Aastatel 2011–2016 maksu- ja tolliameti peadirektor ning 2003–2006 maksuameti peadirektori asetäitja. 2006–2009 töötas Marek Helm siseministeeriumis ja 2009–2011 oli rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler.

Valgetähe IV klassi teenetemärk

Ivi Kesküla – Tallinna ringkonnakohtu kohtunik. Ivi Kesküla on sündinud 28. aprillil 1963 Saaremaal. Ta lõpetas 1990. aastal Tartu ülikooli õigusteaduskonna. Alates 2009. aastast on Kesküla Tallinna ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi esimees.

Valgetähe V klassi teenetemärk

Tõnu Talvi – Viidumäe looduskaitseala keskuses töötav Tõnu Talvi on olnud väsimatu loodusekaitsja ning andnud hindamatu panuse inimese ja looduse suhete selgitamisse. Üha sagedamini tuleb tal inimese ja looduse konfliktsituatsioonides käituda “looduse advokaadina”.

Laine Sepp – Kuressaare muusikakooli viiuli-, vioola- ja tšelloõpetaja Laine Sepa õpilased ja juhendatud keelpilliansamblid on saanud auhinnalisi kohti mitmetel konkurssidel ja festivalidel. Ta on iga-aastase Kuressaare rahvusvahelise poiste keelpillifestivali idee autor ja organiseerija. Sepp on ka Stockholmi ja Sankt Peterburgi rahvusvaheliste mainekate muusikakonkursside žürii liige.

Ülo Roos – Saaremaa Memento üks eestvedajaid, on korraldanud aastaid saatusekaaslaste kokkutulekuid Saaremaal ja istutanud mälestustammed enda loodud dendroparki.

Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk

Toomas Tartes – Kuressaare haigla kauaaegne kirurg ja kirurgiakliiniku ülemarst, on aastaid olnud Saaremaa üks hinnatumaid arste, kellel on suur roll Kuressaare haigla kirurgiaosakonna hoidmisel ja arendamisel. Dr Tartes on abivalmis kolleeg, kes juhendab meelsasti nooremaid arste.